ETV Bharat / state

बद्दी-नालागढ़ में अवैध खनन पर सख्ती, पुलिस ने 8 चालान काटे, कई JCB और टिप्पर जब्त

सोलन: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. पर्यावरण को नुकसान और नियमों की अनदेखी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए बद्दी पुलिस ने “ZERO TOLERANCE” नीति के तहत अवैध खनन के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी कड़ी में गुरुवार को नालागढ़ और बद्दी थाना क्षेत्रों में गश्त व माइनिंग चैकिंग के दौरान कई वाहन और मशीनें अवैध खनन करते हुए पकड़ी गई हैं.

नालागढ़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई

पुलिस थाना नालागढ़ के अंतर्गत चौकी जोगों क्षेत्र में रामपुर खड्ड में माइनिंग चैकिंग के दौरान 2 जेसीबी मशीनें और 2 टिप्पर अवैध खनन करते हुए पाए गए. इसके अलावा गांव बगलेहड़ क्षेत्र में 2 टिप्पर ग्रेवल से भरे हुए मिले. जांच के दौरान वाहन चालकों द्वारा खनन से संबंधित कोई भी वैध परमिट, बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके.

बद्दी थाना क्षेत्र में भी सख्ती

वहीं पुलिस थाना बद्दी के अंतर्गत भी अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की गई. माइंस एंड मिनरल अधिनियम के तहत 1 टिप्पर और 1 जेसीबी मशीन के खिलाफ चालान किए गए. पुलिस ने सभी मामलों में नियमों के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है.