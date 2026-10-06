फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 100 ज्यादा कर्मचारी अंदर कर रहे थे काम
बद्दी पैकेजिंग फैक्ट्री भीषण आग लगने का मामला सामने आया है. गनीमत रही कि इसमें किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 12:51 PM IST
बद्दी: सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में स्थित एक फैक्ट्री में सोमवार देर शाम अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कंपनी का एक फ्लोर पूरी तरह इसकी चपेट में आ गया और जलकर राख हो गया. आग की लपटें पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थीं. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. बद्दी से चार, नालागढ़ से एक और स्थानीय उद्योगों के दो फायर टेंडरों समेत करीब सात दमकल वाहनों की मदद ली गई.
राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. घटना के समय लगभग 100 कर्मचारी अंदर थे, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया, जबकि कंपनी में रखा लाखों का कच्चा और तैयार माल राख होने से भारी नुकसान होने की आशंका है. जानकारी के अनुसार कंपनी में मुख्य रूप से पैकेजिंग का काम होता है और फॉयल में केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है. इसी हिस्से में आग लगने के बाद एक पूरा फ्लोर इसकी चपेट में आ गया. दमकल कर्मियों ने फोम का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया.
एसडीएम बद्दी डॉ. संजीव कुमार ने बताया कि 'सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं. करीब सात फायर टेंडरों को आग बुझाने के लिए लगाया गया था. आग पर काबू पा लिया गया था. घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है. कंपनी में हुए नुकसान का आकलन संबंधित विभागों की टीम द्वारा किया जाएगा. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.'
फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल
घटना के बाद उद्योगों में फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. मौके पर कंपनी में प्रभावी फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं होने की बात भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि आग बुझाने के लिए कंपनी में केवल तीन-चार अग्निशमन सिलेंडर थे. इनकी टेस्टिंग और रिफिलिंग समय पर न करवाने की बात कही जा रही है. अब बीबीएन में लगातार औद्योगिक इकाइयों में आगजनी की घटनाओं के बीच फायर सेफ्टी मानकों की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं. इससे पहले झाड़माजरी की परफ्यूम फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के बाद भी यदि उद्योगों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी जारी है. अब प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने यह जांच का विषय है कि उद्योग को फायर सेफ्टी की एनओसी किन मानकों के आधार पर जारी की गई थी और मौके पर अग्निशमन व्यवस्था निर्धारित नियमों के अनुरूप थी या नहीं.
ये भी पढ़ें: भांग के रेशे से तैयार चप्पल पहनकर माता हिडिंबा के दर्शन करेगी राष्ट्रपति, अधिकारियों के लिए भी मंगवाई पुले