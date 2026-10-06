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फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 100 ज्यादा कर्मचारी अंदर कर रहे थे काम

फैक्ट्री में लगी आग ( ETV Bharat )

बद्दी: सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में स्थित एक फैक्ट्री में सोमवार देर शाम अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कंपनी का एक फ्लोर पूरी तरह इसकी चपेट में आ गया और जलकर राख हो गया. आग की लपटें पहली मंजिल से तीसरी मंजिल तक पहुंच गई थीं. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. बद्दी से चार, नालागढ़ से एक और स्थानीय उद्योगों के दो फायर टेंडरों समेत करीब सात दमकल वाहनों की मदद ली गई.