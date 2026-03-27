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बद्दी में क्लीनिक संचालक पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में चंडीगढ़ रेफर

सोलन: हिमाचल प्रदेश के बद्दी क्षेत्र में एक क्लीनिक संचालक पर जानलेवा हमले से सनसनी फैल गई है. चक्कां गांव के पास हुई इस घटना में अज्ञात हमलावरों ने एक व्यक्ति को निशाना बनाकर बेरहमी से हमला किया. घायल को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रास्ते में रोकी कार, फिर हमला

जानकारी के अनुसार, सुखदेव वर्मा पिछले करीब 18 वर्षों से इलाके में क्लीनिक चला रहे हैं. वीरवार रात करीब 9 बजे वह क्लीनिक बंद कर अपनी कार से घर लौट रहे थे. जैसे ही वह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी फेस-2 के पास पहुंचे, तभी एक कार ने उनकी गाड़ी को रोक लिया. कार से उतरे तीन हमलावरों ने उन्हें जबरन बाहर खींच लिया और डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया.

गले और टांग पर किए वार

हमलावरों ने सुखदेव वर्मा के गले और टांग पर गंभीर वार किए, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए. हमला करने के बाद आरोपी उन्हें मौके पर अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि घायल ने हमलावरों से कारण पूछा, तो उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि "जल्द ही सब पता चल जाएगा."