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बदायूं: द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में छात्रों के बीच खूनी संघर्ष, 3 को लगा चाकू

बदायूं के द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में मामूली विवाद ने खूनी रूप लिया। चाकूबाजी में तीन छात्र घायल हो गये.

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दो आरोपी छात्र चिन्हित, पुलिस और स्कूल प्रशासन कर रहा पूछताछ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 3:49 PM IST

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बदायूं: बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र इलाके के नवादा चौकी क्षेत्र अंतर्गत द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों में मारपीट की एक मामूली घटना चाकूबाजी के रूप में बदल गई. घटना में तीन छात्र घायल हो गए जिन्हें स्कूल प्रबंधन ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की सूचना पुलिस को दी.

एसएसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बिसौली रोड स्थित द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा 10 के छात्र का दूसरे गुट के छात्रों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था.

जानकारी देतीं एसएसपी अंकिता शर्मा (Video Credit: ETV Bharat)

बचाव में आए भाई और साथी पर भी हुआ हमला: विवाद के कारण दोनों गुट आमने-सामने हो गए और जमकर मारपीट हुई. इसी दौरान 10वीं के छात्र पर दूसरे गुट के छात्र ने चाकू से हमला कर दिया. आर्यन को बचाने के लिए विद्यालय में ही कक्षा 9 में पढ़ने वाला उसका भाई अपने एक साथी के साथ बीच-बचाव करने आ गया, जिसमें वे दोनों भी घायल हो गए. चाकूबाज़ी के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल घायलों को स्कूल प्रबंधन द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया तथा मामले की सूचना पुलिस को दी गई.

क्लास टीचर को दी गई थी सूचना: चाकूबाज़ी में घायल छात्र का कहना है कि उसकी पहले इस लड़के से लड़ाई हुई थी. उसने गाली दी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी. शुक्रवार सुबह उसने चाकू दिखाया. इसकी जानकारी उसने अपने क्लास टीचर को भी दी थी. इसके बाद तीन लोगों को चाकू लगे हैं.

एसएसपी अंकिता शर्मा पहुंचीं अस्पताल: एसएसपी अंकिता शर्मा सूचना मिलने पर जिला अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने कहा कि द्रौपदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में पुलिस को सूचना मिली कि स्कूल में कुछ बच्चों के बीच मारपीट हुई है, जिसमें कुछ बच्चों ने अन्य बच्चों को चाकू से घायल कर दिया है. स्कूल प्रशासन द्वारा तुरंत बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया. तीनों बच्चे अभी ठीक हैं और खतरे से बाहर हैं. वारदात को अंजाम देने वाले दो बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनसे अभी स्कूल और स्थानीय पुलिस पूछताछ कर रही है. इस मामले में तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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