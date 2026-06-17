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बदायूं में हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली और ई-रिक्शा की भिड़ंत; भात मांगने जा रही 6 महिलाओं की मौत

बदायूं में उझानी थाना क्षेत्र के बरेली-मथुरा हाईवे पर ट्रैक्टर और ई-रिक्शा की भीषण टक्कर में 6 महिलाओं की मौत हो गई.

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बदायूं हादसे की जांच के लिए बैठी हाई-लेवल कमेटी. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 3:14 PM IST

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Updated : June 17, 2026 at 3:27 PM IST

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बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उझानी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरेली-मथुरा हाईवे पर हादसा हो गया. यहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली और ई-रिक्शा के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में ई-रिक्शा में सवार 6 महिलाओं की मौत हो गई. हादसे के वक्त इस ई-रिक्शा में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में भर्ती करवाया है.

जानकारी देते डीएम अवनीश कुमार राय. (Video Credit: ETV Bharat)

भात मांगने जा रहा था परिवार: ई-रिक्शा में सवार ये सभी लोग एक मांगलिक वैवाहिक समारोह के सिलसिले में 'भात' मांगने के लिए पास के ही एक गांव में जा रहे थे. इसी दौरान हाईवे पर सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनके ई-रिक्शा को टक्कर मार दी. बदायूं के जिलाधिकारी अवनीश राय ने आधिकारिक तौर पर इस हादसे में 6 महिलाओं की मौत की पुष्टि की है.

तीन घायलों में से दो की हालत नाजुक: जिलाधिकारी अवनीश राय के अनुसार, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए तीन घायलों में से दो लोगों की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है. वहीं, एक घायल व्यक्ति की हालत फिलहाल खतरे से बाहर और सामान्य बताई जा रही है. इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है. जिलाधिकारी ने बताया कि हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए ADM, ARTO और एसपी सिटी की अध्यक्षता में एक संयुक्त जांच टीम बनाई गई है, जो अपनी विस्तृत रिपोर्ट देगी.

ई-रिक्शा मोड़ते समय हुआ हादसा: प्राथमिक जांच और चश्मदीदों के मुताबिक, यह हादसा उस समय हुआ जब हाईवे पर ई-रिक्शा मोड़ा जा रहा था. यह हादसा उझानी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मथुरा-बरेली नेशनल हाईवे पर हुआ. टक्कर इतनी जोरदार थी कि 5 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला ने मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे में जिन दो घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है.

मृतकों और घायलों की हुई पहचान: जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि ट्रैक्टर की सीधी टक्कर के कारण ई-रिक्शा के परखच्चे उड़ गए थे, जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में हताहत हुए हैं. पुलिस प्रशासन के मुताबिक, इस हादसे में जान गंवाने वाली अभागा महिलाओं की पहचान प्रेमा, गंगा श्री, राजकुमारी, रेवती, नारायणी और आरती के रूप में हुई है. वहीं, इस दुर्घटना में शनि, डाल सिंह और कांतवती गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है.

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Last Updated : June 17, 2026 at 3:27 PM IST

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