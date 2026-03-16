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सपा सांसद ने कहा-मैं Chief Minister को सीरियसली नहीं लेता, रसोई गैस संकट के लिए भाजपा जिम्मेदार

बदायूं : कांशीराम की 92वीं जयंती के अवसर पर रविवार को डायट ऑडिटोरियम समेत शहरभर में कार्यक्रम आयोजित किए गए. डायट ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को सपा सांसद आदित्य यादव ने बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया. इस मौके पर सपा सांसद ने मुख्यमंत्री समेत भाजपा की तमाम नीतियों पर जमकर प्रहार किया और रसोई गैस संकट समेत कई मुद्दों पर सवाल उठाए.

सपा सांसद ने कहा कि आज किसान-नौजवान परेशानी और बेरोजगारी से जूझ रहा है. महंगाई लगातार बढ़ रही है. ऐसे समय समाज को बांटने के बजाय विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करने की जरूरत है. मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए. कांशीराम जी के विचारों से ही समाज के कमजोर और वंचित वर्ग तरक्की होगी. साथ ही सामाजिक न्याय और बराबरी का हक मिलेगा.



मीडिया से बातचीत में सांसद आदित्य यादव ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले सकता. रसोई गैस के लिए बदायूं के अंदर 500 से 700 मीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं. सरकार आपूर्ति के केवल झूठे दाव कर रही है. ब्लैक में सिलिंडर 2 से 3 हजार रुपये में बिक रहा है. आपूर्ति का दावा केवल कागजी और जनता की आंख में धूल झोंकने जैसा है.

सपा सांसद ने केंद्र सरकार को भी कठघरे में खड़ा किया. कहा कि भारत का कूटनीतिक स्टैंड किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति तय कर रहा है. प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर देश का स्टैंड क्लीयर करना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी जनता की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है. 2014 के बाद से आम आदमी को सिर्फ कागजों में उलझा दिया गया है. 2014 से 2026 के बीच आम लोगों से सिर्फ कागज इकट्ठे करवाए जा रहे हैं.