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बदायूं HPCL हत्याकांड; हर्षित मिश्रा के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, केबी त्रिपाठी नजरबंद

पूरनपुर जाने से पहले ही डॉ. के.बी. त्रिपाठी ‘हाउस अरेस्ट’. ( Photo Credit; Police Department )