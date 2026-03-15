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बदायूं HPCL हत्याकांड; हर्षित मिश्रा के परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोका, केबी त्रिपाठी नजरबंद

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर प्रतिनिधि मंडल घटना की वास्तविकता जानने और पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे.

Photo Credit; Police Department
पूरनपुर जाने से पहले ही डॉ. के.बी. त्रिपाठी ‘हाउस अरेस्ट’. (Photo Credit; Police Department)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 1:36 PM IST

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बरेली: बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के असिस्टेंट मैनेजर हर्षित मिश्रा की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पूरनपुर जा रहे कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोक दिया. इस दौरान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व महापौर प्रत्याशी डॉ. केबी त्रिपाठी को उनके बरेली स्थित आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया.

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल पूरनपुर जाकर घटना की वास्तविकता जानने और पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे. प्रतिनिधि मंडल में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक शामिल थे.

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Photo Credit; Police Department (Photo Credit; Police Department)

इसी क्रम में जब डॉ. केबी त्रिपाठी भी प्रतिनिधि मंडल के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस उनके घर पहुंच गई. उन्हें बाहर जाने से रोकते हुए नजरबंद कर दिया. डॉ. केबी त्रिपाठी ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं.

बदायूं में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मैनेजर हर्षित मिश्रा और उनके साथी की संस्थान के अंदर ही हत्या कर दी गई, जबकि हर्षित मिश्रा ने पहले ही पुलिस को अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई थी. इसके बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं मिल सकी.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने और घटना की जानकारी लेने जा रहा था, लेकिन पुलिस ने सभी नेताओं को उनके-अपने स्थानों पर ही रोक दिया. उन्होंने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

प्रतिनिधि मंडल में पूर्व विधायक संजय कपूर, पूर्व विधायक धीरेंद्र प्रसाद, पूर्व प्रदेश महासचिव कुमुद गंगवार, जिला अध्यक्ष पीलीभीत हरजीत सिंह चब्बा, महानगर अध्यक्ष कृष्णा गंगवार, पूर्व प्रदेश सचिव अनूप वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष जाहिद खान, जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष संदीप गंगवार, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, जिला महासचिव नरेश गुप्ता, नरेश शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष बरखेड़ा हरीश कुमार मौर्य, जिला सचिव सैयद कैफ और नगर अध्यक्ष परवेज खान समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे. हालांकि पुलिस ने इन सभी नेताओं को उनके-अपने स्थानों पर ही रोक दिया, जिससे वे पूरनपुर नहीं जा सके.

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