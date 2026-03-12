ETV Bharat / state

बदायूं HPCL के दो अधिकारियों की हत्या, गैस प्लांट के पूर्व कर्मचारी ने खेला खूनी खेल, गिरफ्तार

बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं के मूसाझाग क्षेत्र के गांव सैंजनी स्थित HPCL बायो पेट्रोलियम (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) प्लांट के प्रबंधक और उप प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर ने गुरुवार दोपहर प्लांट में घुसकर वारदात को अंजाम दिया. हमलावर ने प्लांट के प्रबंधक सुधीर गुप्ता (58) और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा (34) पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं. डॉ. बृजेश कुमार सिंह, एसएसपी (Video Credit; ETV Bharat) बताया जा रहा है कि 2 से 3 गोलियां दोनों को मारी गईं हैं. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात से प्लांट में दहशत फैल गई, चीख-पुकार मच गई. इस बीच हमलावर अजय प्रताप (34) मौका पाकर वहां से भाग गया. सूचना मिलते ही दातागंज और मूसाझाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंच गए हैं. गोली मारने का आरोप प्लांट में ऑपरेटर के पद पर रह चुके पूर्व कर्मचारी अजय प्रताप पर लगा है. आरोपी एचपीसीएल प्लांट में वैंडर का कार्य करता था जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था.