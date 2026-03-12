बदायूं HPCL के दो अधिकारियों की हत्या, गैस प्लांट के पूर्व कर्मचारी ने खेला खूनी खेल, गिरफ्तार
हमलावर ने प्लांट में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, गोली मारने का आरोप पूर्व कर्मचारी अजय प्रताप पर लगा, जो पुलिस की गिरफ्त में है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 5:35 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 6:48 PM IST
बदायूं: उत्तर प्रदेश के बदायूं के मूसाझाग क्षेत्र के गांव सैंजनी स्थित HPCL बायो पेट्रोलियम (हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) प्लांट के प्रबंधक और उप प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हमलावर ने गुरुवार दोपहर प्लांट में घुसकर वारदात को अंजाम दिया. हमलावर ने प्लांट के प्रबंधक सुधीर गुप्ता (58) और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा (34) पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं.
बताया जा रहा है कि 2 से 3 गोलियां दोनों को मारी गईं हैं. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात से प्लांट में दहशत फैल गई, चीख-पुकार मच गई. इस बीच हमलावर अजय प्रताप (34) मौका पाकर वहां से भाग गया.
सूचना मिलते ही दातागंज और मूसाझाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटना की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अफसर भी मौके पर पहुंच गए हैं. गोली मारने का आरोप प्लांट में ऑपरेटर के पद पर रह चुके पूर्व कर्मचारी अजय प्रताप पर लगा है. आरोपी एचपीसीएल प्लांट में वैंडर का कार्य करता था जिसको नौकरी से निकाल दिया गया था.
बताया जा रहा है कि कर्मचारी को कंपनी से निकालने पर विवाद चल रहा था. इससे पूर्व प्रबंधक और उप प्रबंधक को जान से मारने की कोशिश की गई थी. इस मामले में मुकदमा भी चल रहा है. वहीं जानकारी के मुताबिक अजय प्रताप सेंजनी ग्राम का ही रहने वाला है और दबंग प्रवृति है.
वहीं, पूरे मामले पर एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह का कहना है कि थाना मूसाझाग के सेंजनी में एचपीसीएल का एक प्लांट है, जहां पर यहां के अधिकारियों के द्वारा एक मीटिंग की जा रही थी. प्लांट में वहां पर एक व्यक्ति आता है, जो पहले यहां वेंडर का काम करता था. उसे निकाल दिया गया था उसने ही जाकर फायर किया. जिसमें 2 लोगों को गोली लगी.
एसएसपी ने बताया कि दोनों को इलाज के लिए दातागंज सीएचसी ले जाया गया, जहां दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है. आरोपी को गिरफ्तार करके मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें: इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी की गला रेतकर हत्या; गोदाम में मिला खून से लथपथ शव