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बदायूं-नई दिल्ली एक्सप्रेस को मिली मंजूरी; सपा सांसद और बीजेपी मंत्री में क्रेडिट लेने की होड़

बदायूं-नई दिल्ली एक्सप्रेस को मिली मंजूरी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बदायूं: बरेली-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस अब बाया बदायूं होकर चलेगी. केंद्रीय रेल मंत्रालय ने इसे स्वीकृति दे दी है. इस ऐलान से बदायूं के लाखों छात्रों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को सहूलियत मिलेगी. अब लोग सीधे बदायूं से दिल्ली की रेल यात्रा कर सकेंगे. इस ऐतिहासिक ऐलान के बाद जहां आम जनता में खुशी की लहर है. वहीं, सपा और भाजपा के बीच श्रेय लेने की राजनैतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने प्रेस नोट जारी करके इस ऐलान को ऐतिहासिक बताया. साथ ही दावा किया है कि संसद में उन्होंने यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया. जिसे रेल मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए बदायूं-दिल्ली रेलवे को मंजूरी दी है. रेलवे प्रशासन द्वारा जारी पत्र. (Photo Credit: Indian Raiways) वहीं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा वीडियो मैसेज जारी किया है. उन्होंने कहा सपा वाले अपनी सरकार में कुछ विकास नहीं करवा पाए. हमारी सरकार ने यह ट्रेन चलवाई है. इसके लिए हम काफी समय से प्रयासरत थे. उन्होंने यह भी कहा जल्द ही लखनऊ के लिए भी बदायूं से सीधी रेल सेवा शुरू होगी.