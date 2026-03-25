बदायूं-नई दिल्ली एक्सप्रेस को मिली मंजूरी; सपा सांसद और बीजेपी मंत्री में क्रेडिट लेने की होड़
केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा वीडियो मैसेज जारी किया है. उन्होंने कहा सपा अपनी सरकार में कुछ विकास नहीं करवा पाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : March 25, 2026 at 9:37 AM IST
बदायूं: बरेली-नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस अब बाया बदायूं होकर चलेगी. केंद्रीय रेल मंत्रालय ने इसे स्वीकृति दे दी है. इस ऐलान से बदायूं के लाखों छात्रों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को सहूलियत मिलेगी. अब लोग सीधे बदायूं से दिल्ली की रेल यात्रा कर सकेंगे.
इस ऐतिहासिक ऐलान के बाद जहां आम जनता में खुशी की लहर है. वहीं, सपा और भाजपा के बीच श्रेय लेने की राजनैतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने प्रेस नोट जारी करके इस ऐलान को ऐतिहासिक बताया. साथ ही दावा किया है कि संसद में उन्होंने यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया. जिसे रेल मंत्री ने गंभीरता से लेते हुए बदायूं-दिल्ली रेलवे को मंजूरी दी है.
वहीं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा वीडियो मैसेज जारी किया है. उन्होंने कहा सपा वाले अपनी सरकार में कुछ विकास नहीं करवा पाए. हमारी सरकार ने यह ट्रेन चलवाई है. इसके लिए हम काफी समय से प्रयासरत थे. उन्होंने यह भी कहा जल्द ही लखनऊ के लिए भी बदायूं से सीधी रेल सेवा शुरू होगी.
बीएल वर्मा ने आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले धर्मेद्र यादव ने लोकसभा में कमेंट करते किया था कि हम रेल के लिए नेताजी के जमाने से डिमांड कर रहे हैं. लेकिन बदायूं के लिए रेल अभी तक नहीं चली.
मैंने उसी समय उनसे कहा था कि रेल जल्द ही चल रही है. बीएल वर्मा ने कहा कि मैं धर्मेंद्र यादव से कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में रेल चलाई होती तो मुझे लगता है, उन्हें बदायूं छोड़कर आजमगढ़ नहीं जाना पड़ता.
जानकारी के लिए बता दें कि बदायूंवासियों की दिल्ली और लखनऊ के लिए रोज ट्रेन की मांग बहुत पुरानी थी. चुनाव से पहले हर राजनैतिक पार्टी वायदा कर देती थी कि उसकी सरकार बनने पर रेल की मांग पूरी होगी. लेकिन बदायूं वासियों को मिलता कुछ नही था.
अब जाकर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा को पत्र द्वारा अवगत करवाया गया कि गाड़ी संख्या 14315/14316 बरेली-नई दिल्ली एक्सप्रेस बदायूं होते हुए कासगंज तक करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इसके बाद जिलेवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है.
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