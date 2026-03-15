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बदायूं में HPCL प्लांट के GM और AGM हत्याकांड पर सीएम सख्त, एसआईटी गठित

एचपीसीएल प्लांट से नौकरी से निकाले गए कर्मचारी अजय प्रताप ने बीते गुरुवार को मीटिंग में जबरदस्ती घुसकर वारदात को अंजाम दिया था.

एचपीसीएल प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचीं अंकिता शर्मा.
एचपीसीएल प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचीं अंकिता शर्मा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 8:09 AM IST

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बदायूं : हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बायोगैस प्लांट के GM सुधीर कुमार गुप्ता और AGM हर्षित मिश्रा की हत्या मामले में पुलिस एक्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निष्पक्षता से जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. साथ ही पीड़ित परिजनों को सांत्वना संदेश भेजा है. इस मामले में पहले थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज को निलंबित किया गया था. अब एसएसपी डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह और सीओ उझानी देवेंद्र कुमार को भी हटा दिया गया है.

एचपीसीएल प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचीं अंकिता शर्मा.
एचपीसीएल प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचीं अंकिता शर्मा. (Photo Credit : ETV Bharat)

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बता दें, बीते गुरुवार (12 मार्च) को सैंजनी गांव स्थिति एचपीसीएल बायोगैस प्लांट के GM सुधीर कुमार गुप्ता (58) और AGM (34) हर्षित मिश्रा की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. हत्याकांड में प्लांट के पूर्व कर्मचारी अजय प्रताप सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह, निवासी सैंजनी, थाना मूसाझाग की भूमिका सामने आई थी. वारदात के दूसरे दिन पुलिस ने आरोपी अजय प्रताप सिंह को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया था. वारदात के बाद से प्लांट की सुरक्षा बढ़ाते हुए पुलिस चौकी की स्थापना भी कर दी गई है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहरे हत्याकांड पर कड़ा रुख दिखाते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हेतु मंडलायुक्त बरेली की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है. एसएसपी अंकिता शर्मा ने चार्ज लेने के बाद HPCL प्लांट का निरीक्षण किया और मातहतों को दिशा निर्देश दिए हैं. सीओ उझानी देवेंद्र कुमार को हटाने के बाद राहुल पांडेय को बदायूं भेजा गया है.

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