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बदायूं में बिजनौर हाईवे पर हादसा: तेज रफ्तार डंपर ने टेंपो को मारी टक्कर, पति-पत्नी समेत 3 की मौत

ओवरलोड टेंपो में डंपर ने पीछे से मारी जोरदार टक्कर, हादसे के बाद मची चीख-पुकार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई.

बदायूं: बदायूं में बिजनौर हाईवे पर खितौरा गांव के पास एक तेज रफ्तार डंपर ने सवारियों से भरे टेंपो को पीछे से टक्कर मार दी. उघैती थाना क्षेत्र में हुए इस भीषण हादसे में टेंपो सवार तीन लोगों की मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी समेत एक ही गांव का एक अन्य व्यक्ति शामिल है, जो सहसवान से दवा लेकर वापस लौट रहे थे.

आरोपी डंपर चालक मौके से फरार: सूचना मिलते ही उघैती पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए बिल्सी और सहसवान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है. इसके साथ ही पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दुर्घटना के बाद पुलिस ने आरोपी डंपर को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से भागने में सफल रहा.

ओवरलोडिंग और यातायात व्यवस्था पर सवाल: बताया जा रहा है कि टेंपो में करीब 12 लोग सवार थे, जो क्षमता से अधिक थे. इस घटना ने पुलिस की निगरानी और सड़कों पर दौड़ रहे ओवरलोड वाहनों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार सामने आ रहे सड़क हादसों से जिले की यातायात प्रबंधन व्यवस्था कटघरे में आ गई है. स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि चेकिंग के बावजूद ओवरलोड सवारी वाहन सड़कों पर बेधड़क कैसे दौड़ रहे हैं.

यातायात व्यवस्था पर उठे सवाल: पुलिस की निगरानी के बीच सड़कों पर कैसे दौड़ रहे ओवरलोड टेंपो. (Photo Credit: ETV Bharat)

बीच सड़कों पर कैसे दौड़ रहे ओवरलोड टेंपो: इस मामले को लेकर एसपी देहात ह्रदेश कठेरिया ने बताया कि खितौरा गांव के पास टेंपो और डंपर के बीच टक्कर हुई है. उन्होंने पुष्टि की कि इस दर्दनाक घटना में 3 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है. पुलिस फरार डंपर चालक की तलाश कर रही है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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