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बदायूं: 12 हजार की रिश्वत लेते बिजली विभाग के 2 कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई

बरेली: भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरेली एंटी करप्शन टीम ने बदायूं में बिजली विभाग के दो कर्मचारियों को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जलने के बाद दूसरा ट्रांसफार्मर लगवाने और बिजली बिल माफी योजना के तहत कार्रवाई कराने के नाम पर रिश्वत मांगी थी.

जरीफनगर बिजली घर पर ट्रैप: एंटी करप्शन संगठन के प्रेस नोट के मुताबिक, शिकायतकर्ता सर्वेश कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह, निवासी मोहम्मदपुर कुड़ई, थाना जरीफनगर, बदायूं ने शिकायत की थी कि उसके खेत में ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था. नया ट्रांसफार्मर लगाने और विद्युत बिल माफी से संबंधित प्रक्रिया के लिए उससे 12 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है.

बिजली विभाग के दो कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार: रिश्वत नहीं देने पर उसे बार-बार बुलाकर परेशान किया जा रहा था. शिकायत का संज्ञान लेते हुए बरेली मंडल की एंटी करप्शन टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की. टीम ने जरीफनगर स्थित 33/11 बिजली घर पर दोपहर करीब 3:12 बजे कार्रवाई करते हुए रिश्वत की रकम लेते दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरदेवा राम (32), नटीजी-2, 33/11 बिजली घर जरीफनगर, बदायूं और मानक चंद्र (28), निवासी थाना जरीफनगर, बदायूं के तौर पर हुई है.