बदायूं: 12 हजार की रिश्वत लेते बिजली विभाग के 2 कर्मचारी रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई
बदायूं के जरीफनगर बिजली घर से एंटी करप्शन टीम ने 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते दो कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 6:28 PM IST
बरेली: भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरेली एंटी करप्शन टीम ने बदायूं में बिजली विभाग के दो कर्मचारियों को 12 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर जलने के बाद दूसरा ट्रांसफार्मर लगवाने और बिजली बिल माफी योजना के तहत कार्रवाई कराने के नाम पर रिश्वत मांगी थी.
जरीफनगर बिजली घर पर ट्रैप: एंटी करप्शन संगठन के प्रेस नोट के मुताबिक, शिकायतकर्ता सर्वेश कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह, निवासी मोहम्मदपुर कुड़ई, थाना जरीफनगर, बदायूं ने शिकायत की थी कि उसके खेत में ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर खराब हो गया था. नया ट्रांसफार्मर लगाने और विद्युत बिल माफी से संबंधित प्रक्रिया के लिए उससे 12 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है.
बिजली विभाग के दो कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार: रिश्वत नहीं देने पर उसे बार-बार बुलाकर परेशान किया जा रहा था. शिकायत का संज्ञान लेते हुए बरेली मंडल की एंटी करप्शन टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की. टीम ने जरीफनगर स्थित 33/11 बिजली घर पर दोपहर करीब 3:12 बजे कार्रवाई करते हुए रिश्वत की रकम लेते दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरदेवा राम (32), नटीजी-2, 33/11 बिजली घर जरीफनगर, बदायूं और मानक चंद्र (28), निवासी थाना जरीफनगर, बदायूं के तौर पर हुई है.
सहसवान थाने में मुकदमा दर्ज: एंटी करप्शन टीम के मुताबिक दोनों के खिलाफ थाना सहसवान, बदायूं में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है. कार्रवाई ट्रैप टीम प्रभारी निरीक्षक इश्तियाक वारसी के नेतृत्व में की गई. अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है. बता दें कि बरेली मंडल में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लगातार योगी सरकार की पुलिस कड़े एक्शन भी ले रही है, इसके बावजूद सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं और एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई का शिकार हो रहे हैं.
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