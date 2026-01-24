बदायूं में चलती कार के नीचे घिसटा शव, कार पर लिखा था उप्र सरकार

ETV Bharat / state

बदायूं: जिले में एक व्यक्ति कार चलाते हुए जा रहा था और आश्चर्य की बात तो ये है, उसकी कार के नीचे शव घिसट रहा था. जब वह शख्स लालपुल चौराहे पर पहुंचा तो उसके साथ चल रहे एक कार चालक ने उससे कहा, ''तुम्हारी कार के नीचे कुछ फंसा हुआ है.'' जानिए उसके बाद क्या हुआ?

रजनीश कुमार उपाध्याय (सीओ सिटी) (Video Credit; ETV Bharat)

ये है पूरा मामला: बता दें कि प्रवेन्द्र प्रताप सिंह अपनी दुकान बंद कर अपनी कार से घर जा रहा था. वह बदायूं के कृषि कॉलोनी का रहने वाला है. थाना कादरचौक क्षेत्र के असरासी गांव में खाद-बीज की दुकान है. प्रवेन्द्र के पिता संजय सिंह कृषि विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं.

शुक्रवार 7.30 बजे उसकी कार के नीचे घलेन्द्र रामपुर मजरा थाना बिल्सी का शव घसिटता हुआ, लालपुल चौराहे तक पहुंच गया. वहीं एक कार चालक ने बताया कि उसकी कार के नीचे कोई शव फंसा हुआ है.

जब प्रवेन्द्र प्रताप सिंह ने गाड़ी को रोका तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस भी पहुंच गई. वहीं कार पर उत्तर प्रदेश सरकार भी लिखा हुआ है. पुलिस ने कार और प्रवेन्द्र प्रताप सिंह को पकड़ लिया है और कोतवाली में ले गई है. पुलिस ने युवक के शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल शव कहां से घिसटा था, इसके बारे में कार चालक को कोई जानकारी नहीं है.

पुलिस ने दी ये जानकारी: सीओ सिटी रजनीश कुमार उपाध्याय का कहना है कि कल रात 8 बजे थाना कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि एक कार के नीचे एक शव फंसा हुआ है. कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को कब्जे में ले लिया. कार चालक को हिरासत में ले लिया गया. कार के नीचे से एक व्यक्ति का मृत अवस्था में शव मिला है. जिसकी पहचान बिल्सी के घलेंद्र सिंह (55) के रूप में हुई है. घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है. कार चालक से पूछताछ की गई है. वह वर्तमान में कृषि कॉलोनी बदायूं में रह रहा है, घटना में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

वहीं पूरे मामले में मृतक के छोटे भाई पुष्पेंद्र का कहना है कि ''मेरा भाई राजमिस्त्री का काम किया करता था, उसके 4 छोटे बच्चे हैं, घटना का क्या कारण था ये तो पता नहीं, वह अपने साढू के यहां दावत खाने अपने बच्चों के साथ गया था. अचानक हमें फोन आया कि वह किसी गाड़ी के नीचे आ गया. मौसम खराब था उनकी मौत हो गई''.

