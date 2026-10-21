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पाकिस्तान की जेल में बंद बादल बाबू से मारपीट!, पिता कृपाल सिंह की अपील, बेटे को वापस लाए सरकार

पाकिस्तान की जेल में बंद बादल बाबू ( Photo Credit; Kripal Singh )

अलीगढ़: पाकिस्तान की जेल में बंद अलीगढ़ के बादल बाबू के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. बादल के पिता कृपाल सिंह ने दावा किया है कि पाकिस्तान की जेल से उनके बेटे का फोन आया था. बातचीत के दौरान बादल ने उन्हें बताया कि जेल में सर्वजीत कौर नाम का एक बंदी उसके साथ मारपीट करता है. बेटे की बात सुनकर परिवार की चिंता बढ़ गई है. पिता कृपाल सिंह ने बताया कि सर्वजीत कौर नाम का बदमाश जेल में बंद है, जो मेरे बेटे की जेल में ही दो से तीन बार मारपीट कर चुका है.

पाकिस्तान की जेल में बंद बादल बाबू (Video Credit; Kripal Singh) कृपाल सिंह के मुताबिक, बादल ने फोन पर अपने साथ हो रही मारपीट की जानकारी दी. पिता का कहना है कि बेटे ने उनसे बताया कि जेल में एक बंदी उसके साथ मारपीट करता है. इस खुलासे के बाद बादल की सुरक्षा और जेल में उसके साथ हो रहे व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. परिवार को आशंका है कि जेल में बादल की स्थिति ठीक नहीं है.

लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है बादल बादल बाबू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बरला थाना क्षेत्र के खिटकारी गांव का रहने वाला है. वह फिलहाल पाकिस्तान के लाहौर स्थित सेंट्रल जेल कोट लखपत में बंद है. पाकिस्तान पहुंचने के बाद से ही उसका मामला चर्चा में रहा है. अब उसके पिता की ओर से जेल में मारपीट किए जाने का आरोप लगाए जाने के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है. सना रानी के संपर्क में आने के बाद गया था पाकिस्तान