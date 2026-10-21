पाकिस्तान की जेल में बंद बादल बाबू से मारपीट!, पिता कृपाल सिंह की अपील, बेटे को वापस लाए सरकार
पिता से कहा- पापा, सर्वजीत कौर नाम का बंदी करता है मारपीट, लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 6:25 PM IST
अलीगढ़: पाकिस्तान की जेल में बंद अलीगढ़ के बादल बाबू के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. बादल के पिता कृपाल सिंह ने दावा किया है कि पाकिस्तान की जेल से उनके बेटे का फोन आया था. बातचीत के दौरान बादल ने उन्हें बताया कि जेल में सर्वजीत कौर नाम का एक बंदी उसके साथ मारपीट करता है. बेटे की बात सुनकर परिवार की चिंता बढ़ गई है. पिता कृपाल सिंह ने बताया कि सर्वजीत कौर नाम का बदमाश जेल में बंद है, जो मेरे बेटे की जेल में ही दो से तीन बार मारपीट कर चुका है.
कृपाल सिंह के मुताबिक, बादल ने फोन पर अपने साथ हो रही मारपीट की जानकारी दी. पिता का कहना है कि बेटे ने उनसे बताया कि जेल में एक बंदी उसके साथ मारपीट करता है. इस खुलासे के बाद बादल की सुरक्षा और जेल में उसके साथ हो रहे व्यवहार को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. परिवार को आशंका है कि जेल में बादल की स्थिति ठीक नहीं है.
लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है बादल
बादल बाबू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बरला थाना क्षेत्र के खिटकारी गांव का रहने वाला है. वह फिलहाल पाकिस्तान के लाहौर स्थित सेंट्रल जेल कोट लखपत में बंद है. पाकिस्तान पहुंचने के बाद से ही उसका मामला चर्चा में रहा है. अब उसके पिता की ओर से जेल में मारपीट किए जाने का आरोप लगाए जाने के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है.
सना रानी के संपर्क में आने के बाद गया था पाकिस्तान
बताया जाता है कि बादल बाबू पाकिस्तानी युवती सना रानी के संपर्क में आने के बाद पाकिस्तान पहुंच गया था. प्रेम संबंधों के चलते उसके पाकिस्तान जाने की बात सामने आई थी. इसके बाद वह पाकिस्तानी अधिकारियों की हिरासत में पहुंचा और फिलहाल जेल में बंद है.
पिता को बेटे की सुरक्षा की चिंता
बादल के पिता कृपाल सिंह के बयान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की जेल में बंदियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हैं और क्या बादल की शिकायत पर कोई कार्रवाई होगी? परिवार चाहता है कि उसके बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उसके साथ किसी तरह की मारपीट न हो. कृपाल सिंह ने बताया कि 19 अक्टूबर को बेटे का फोन आया था और उसने अपनी चिंता बताई वही कृपाल सिंह ने भारत सरकार से बेटे को जल्द सुरक्षित वापस लाने की अपील की है. बादल बाबू 2024 से जेल में बंद है और बादल बाबू ने अवैध तरीके से पाकिस्तान में घुसने पर एक साल की सजा मिली थी, जो अब पूरी हो गई है. वही पिता को जल्द रिहाई की उम्मीद है.
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