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बड़ा उदासीन अखाड़ा के देशभर के बैंक खाते सीज, ऑडिटर भी बदला गया, संतों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा है विवाद

जब तक ऑडिट होगा अखाड़े की किसी भी संपत्ति की बिक्री नहीं की जा सकेगी.

बड़ा उदासीन अखाड़ा के देशभर के बैंक खाते सीज.
बड़ा उदासीन अखाड़ा के देशभर के बैंक खाते सीज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 10:56 PM IST

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प्रयागराज : देश के चर्चित बड़ा उदासीन अखाड़ा के देशभर के सभी बैंक खातों को सीज करने का आदेश जारी हुआ है. इससे बड़ा उदासीन अखाड़ा के पदाधिकारियों के साथ ही साधु संतों में हड़कंप मच गया है. यह कार्रवाई बड़ा अखाड़ा उदासीन में संतों के बीच चल रहे विवाद की वजह से हुआ है. संतों के बीच का यह विवाद कोर्ट में विचाराधीन है.

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटी चीट्स एंड फंड्स प्रयागराज के सहायक रजिस्टर मनोज कुमार ने अखाड़े के देशभर की शाखाओं के बैंक खाते सीज करने के आदेश जारी किया है. अखाड़े की किसी संपत्ति को लीज और बिक्री पर ऑडिट होने तक रोक रहेगी.

23 अप्रैल को अखाड़े की शाखाओं के बैंक खाता सीज करने के आदेश के साथ किसी कर्मचारी का वेतन, बिजली का बिल, पानी का बिल या अन्य जरूरी आवश्यकता संबंधित भुगतान संबंधित अधिकारी से स्वीकृति के बाद ही करने का आदेश जारी किया है.

सहायक रजिस्ट्रार मनोज कुमार ने ऑडिटर विवेक तिवारी को बदलकर संदीप कुमार को अखाड़े की सभी संपत्तियों की जांच के लिए ऑडिटर नियुक्त किया है. यह आदेश उन्होंने उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 20 अगस्त 2025 के फैसले के अनुपालन में किया है.

यह मामला तब सामने आया जब रजिस्ट्रार ऑफिस में सचिव अग्रदास और महंत रघुमुनि ने शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि देशभर में अखाड़े की संपत्तियां को दुर्गादास गुट द्वारा गड़बड़ी की जा रही है. इस पर सुनवाई करते हुए 23 अप्रैल को सहायक रजिस्ट्रार मनोज कुमार ने अखाड़े की देशभर के सभी बैंक खाते को सील करने का आदेश जारी कर दिया.

अखाड़े के महंत ने कहा है कि जांच चल रही है. नया आदेश हुआ है कि जांच पूरी होने तक बैंक खातों का इस्तेमाल नहीं किया जाए. प्रापर्टी को लीज पर देने और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश हुआ है. अभी आर्डर की कॉपी हमें नहीं मिली है. पूरे मामले की जांच तो कराई ही जा रही है.

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