खत्म हुई दशकों पुरानी तकरार, इस दिन होगा सराज की इन दो महाशक्तियों का महामिलन

25 सालों से दोनों देवताओं के देवलुओं के बीच देवताओं को बैठाने के लिए धुर विवाद चला हुआ था, जिसकी वजह से देवताओं का मिलन सात हारियों में नहीं हुआ है, लेकिन अब दोनों देवताओं के देवलुओं ने आपसी भाईचारे का का संदेश दिया है. हालांकि पिछले साल अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में दोनों देवताओं के बीच देव मिलन हुआ था, जिस पर देव समाज भी खुशी से झूम उठा था. अब सालों बाद सात हारियों में होने वाले महामिलन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. घाटी में दोनों देवताओं का आपसी संबंध भाई-भाई माना जाता है. अब देव चुंजवाला महादेव की माणी हार, देवता के आगमन के लिए तैयारियों में जुट गई है. बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा के साथ 14 हारियों के कारकारिंदे भी आएंगे, जिनका भव्य स्वागत किया जाएगा.

सराज: मंडी जनपद के दो अधिष्ठाता देवता के देवलुओं के बीच 25 साल की तकरार खत्म हो गई है. अब सालों बाद ये दो महाशक्तियां एक साथ नजर आएगी. जो जल्द देवभूमि हिमाचल प्रदेश को सुख-समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देंगी. दरअसल शनिवार, 24 जनवरी को मंडी जिले के बालीचौकी स्थित माणी में मंडी जनपद के अधिष्ठाता देवताओं में से एक बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा और देव चुंजवाला महादेव का ऐतिहासिक महामिलन होगा.जिसके साक्षी हजारों लोग बनेंगे. हाल ही में देव विष्णु मतलोड़ा और चुंजवाला महादेव की कमेटी के बीच बागाचनोगी के धरबाड़थाच में आयोजित हुई बैठक सफल रही है. जिसमें दोनों कमेटियों ने अपने बीच की आपसी तकरार को समाप्त कर दिया है.

"पहले देव मिलन, फिर होगी बारिश"

बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा के कारदार बीरबल ठाकुर ने बताया कि मंडी जिले समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तीन माह के सूखे के बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जल्द शुरू होने वाला है. बारिश-बर्फबारी न होने पर जब ग्रामीणों ने देवता से पूछ डाली तो बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा ने अपने गुर के माध्यम से देववाणी में कहा है कि पहले देव चुंजवाला महादेव से उनका देव मिलन होगा, उसी के बाद ही बादल बरसेंगे. अब देवता से मिली उम्मीद के बाद किसानों-बागवानों समेत अन्य लोगों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है. उन्होंने कहा कि अभी लोगों को बारिश के लिए सप्ताह का इंतजार करना होगा.

"मान्यता के अनुसार देवभूमि में सूखे जैसे हालातों के बीच बारिश करवाने और उसे रोकने में बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा और चुंजवाला महादेव सक्षम है. इसके साथ आपदा, विपदा और संकट की घड़ी में भी उस पर विराम लगाने के लिए दक्ष है. दोनों देवता हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक है. अगर देव चुंजवाला महादेव की बात करें तो देवता निसंतानों को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं, जिसका उदाहरण आज भी घाटी में सैंकड़ों लोग हैं." - बीरबल ठाकुर, कारदार, बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा

भगवान विष्णु का रूप हैं बड़ा देव

कारदार बीरबल ठाकुर ने बताया कि बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा मंडी जिले के सराज घाटी के एक पूजनीय देवता हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का रूप माना जाता है. जिनका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है. जो स्थानीय क्षेत्रों के संरक्षक हैं और उनके नाम पर कई किले व पंचायतें हैं. देवता की पूजा-अर्चना विशेषकर होम (यज्ञ) और मुंडन संस्कार पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें वे दैवीय शक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

"सात हारी में बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा और देव चुंजवाला महादेव का देव मिलन ऐतिहासिक होगा, जो 25 साल बाद माणी में होगा. इस पल का दोनों देवताओं के देवलुओं को सालों से बेसब्री से इंतजार था. हाल में बागाचनोगी के धरबाड़थाच में आयोजित हुई बैठक सफल रही है. जिसमें दोनों कमेटियों ने अपने बीच की आपसी तकरार को समाप्त कर भाईचारे का संदेश दिया है अब इस देव मिलन के बाद ही वर्षा होगी. जिसके लिए बड़ा देव विष्णु मतलोड़ा ने हामी भरी है." - देवराज रावत, अध्यक्ष, देव चुंजवाला कमेटी सात हार

मिलन पर टिकी लोगों की निगाहें

अब सराज विधानसभा के साथ-साथ अन्य लोग जो पिछले चार महीनों से बारिश के इंतजार में हैं, दोनों महाशक्तियों के मिलन पर टिकी हुई है. अगर देव मतलोड़ा कहे अनुसार दोनों देवताओं के मिलन के बाद बारिश बर्फबारी होती है, तो देवता के भक्तों की संख्या में और बढ़ोतरी होना निश्चित है. वहीं, घाटी के लोगों की देवता में अथाह श्रद्धा है.