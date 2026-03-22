ETV Bharat / state

लाव-लश्कर के साथ निकले बड़ादेव कमरुनाग, सुकेत देवता मेले में दिखेगा आस्था का महासंगम

सुकेत देवता मेला 23 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित होगा.

SUKET DEVTA MELA 2026
लाव-लश्कर के साथ निकले बड़ादेव कमरुनाग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: हिमाचल की समृद्ध देव परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी है. बड़ादेव कमरुनाग अपने पूरे लाव-लश्कर के साथ राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं. इस बार का मेला खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें आस्था, परंपरा और इतिहास का अनोखा संगम देखने को मिलेगा, जहां हजारों श्रद्धालु देव दर्शन के लिए जुटेंगे.

भव्य यात्रा के साथ देव प्रस्थान

ग्राम पंचायत रोहांडा के मझोठी से बड़ादेव कमरुनाग विधिवत पूजा-अर्चना के बाद रवाना हुए. पारंपरिक वाद्य यंत्रों और देवलुओं के साथ निकली शोभायात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय माहौल से भर दिया. श्रद्धालु रास्ते भर देवता के दर्शन कर आशीर्वाद लेते नजर आए, जिससे पूरा वातावरण धार्मिक रंग में रंग गया.

रोहांडा पहुंचने पर बड़ादेव कमरुनाग का गढ़पति नाग च्वासी सिद्ध के साथ दिव्य मिलन हुआ. यह पल बेहद खास रहा, क्योंकि इस ऐतिहासिक मिलन को देखने के लिए हजारों लोग एकत्र हुए. करीब 180 साल बाद नाग च्वासी सिद्ध की इस मेले में वापसी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया है.

घर-घर पहुंचेंगे देवता

मझोठी से सुंदरनगर तक की यात्रा के दौरान बड़ादेव कमरुनाग श्रद्धालुओं के घर-घर अतिथि के रूप में भी जाएंगे. यह परंपरा हिमाचल की देव संस्कृति का अहम हिस्सा है, जहां लोग देवता का स्वागत कर खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं.

मेले में होगा भव्य स्वागत

रविवार को चांबी पहुंचने पर प्रशासन और मेला कमेटी द्वारा देवता का भव्य स्वागत किया जाएगा. वहीं सोमवार को मेले के शुभारंभ पर देव कमरुनाग शुकदेव वाटिका में पहुंचेंगे. मेला कमेटी के अनुसार, इस आयोजन में देव कमरुनाग के दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं, जिससे मेले की रौनक और बढ़ जाती है.

23 से 27 मार्च तक लगेगा मेला

सुकेत देवता मेला 23 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित होगा. इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. यह मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हिमाचल की प्राचीन परंपराओं, आस्था और संस्कृति का जीवंत उदाहरण भी है, जो हर साल लोगों को एकजुट करता है.

ये भी पढ़ें: पहाड़ी दरकने से मलबे में दबा JCB ऑपरेटर, चट्टानों की चपेट में आने से मौके पर दर्दनाक मौत

TAGGED:

KAMRUNAG DEVTA
MANDI DEV TRADITION
HIMACHAL FESTIVALS
DEVTA MELA MANDI
SUKET DEVTA MELA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.