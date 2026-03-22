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लाव-लश्कर के साथ निकले बड़ादेव कमरुनाग, सुकेत देवता मेले में दिखेगा आस्था का महासंगम

मंडी: हिमाचल की समृद्ध देव परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी है. बड़ादेव कमरुनाग अपने पूरे लाव-लश्कर के साथ राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं. इस बार का मेला खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें आस्था, परंपरा और इतिहास का अनोखा संगम देखने को मिलेगा, जहां हजारों श्रद्धालु देव दर्शन के लिए जुटेंगे.

भव्य यात्रा के साथ देव प्रस्थान

ग्राम पंचायत रोहांडा के मझोठी से बड़ादेव कमरुनाग विधिवत पूजा-अर्चना के बाद रवाना हुए. पारंपरिक वाद्य यंत्रों और देवलुओं के साथ निकली शोभायात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय माहौल से भर दिया. श्रद्धालु रास्ते भर देवता के दर्शन कर आशीर्वाद लेते नजर आए, जिससे पूरा वातावरण धार्मिक रंग में रंग गया.

रोहांडा पहुंचने पर बड़ादेव कमरुनाग का गढ़पति नाग च्वासी सिद्ध के साथ दिव्य मिलन हुआ. यह पल बेहद खास रहा, क्योंकि इस ऐतिहासिक मिलन को देखने के लिए हजारों लोग एकत्र हुए. करीब 180 साल बाद नाग च्वासी सिद्ध की इस मेले में वापसी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया है.

घर-घर पहुंचेंगे देवता

मझोठी से सुंदरनगर तक की यात्रा के दौरान बड़ादेव कमरुनाग श्रद्धालुओं के घर-घर अतिथि के रूप में भी जाएंगे. यह परंपरा हिमाचल की देव संस्कृति का अहम हिस्सा है, जहां लोग देवता का स्वागत कर खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं.