मंडी शिवरात्रि महोत्सव के लिए रवाना हुए ये देवता, 9 दिन की यात्रा के बाद पहुंचेंगे छोटी काशी

मंडी शिवरात्रि महोत्सव के लिए रवाना हुए बड़ा देव कमरुनाग ( ETV Bharat )

मंडी: पुरातन परंपराओं का निर्वहन करते हुए मंडी जनपद के आराध्य बड़ा देव कमरूनाग ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 में भाग लेने के लिए विधिवत प्रस्थान किया है. इस अवसर पर कमरू घाटी के गोत गांव में आस्था, श्रद्धा और देव परंपराओं का अनुपम संगम देखने को मिला है. आज सुबह गोत गांव स्थित भंडार से देव वाद्य यंत्रों की मंगलमय ध्वनियों के बीच बड़ा देव कमरूनाग जी का सूरज पख्खा धंग्यारा गलू स्थित परता स्थल (थड़ा) पर पहुंचा. यहां कुछ समय विश्राम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना कर देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया. काहुली और नगाड़े से गूंजी देवधुन परंपरागत देव वाद्य यंत्रों की मधुर स्वर लहरियों के साथ बड़ा देव कमरूनाग जी पूरे लाव-लश्कर के साथ राजा माधोराय की नगरी की ओर रवाना हुए. चार काहुली, रियासतकालीन नगाड़ा, ढोल और धांस की मंगलध्वनि से यात्रा मार्ग भक्तिरस में डूब गया. देवता के साथ पुजारी बोधराज ठाकुर, कटवाल चेत राम ठाकुर, पूर्व गूर सहित कुल 28 देवलू यात्रा में सम्मिलित हैं. सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस कर्मी एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी भी देव यात्रा के साथ चल रहे हैं. ये देव यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि मंडी जनपद की समृद्ध देव संस्कृति और परंपराओं को भी सजीव रूप में प्रस्तुत करती है. शिवरात्रि के लिए रवाना होते कमरुनाग (ETV Bharat) 9वें दिन पहुंचेंगे मंडी