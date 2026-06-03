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यूपी में बिगड़ा मौसम; गर्मी फिर से देने लगी दस्तक; आज कुछ जिलों में बारिश का पूर्वानुमान

फर्रुखाबाद सबसे गर्म जिला, अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

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यूपी में कहीं बारिश तो कहीं गर्मी का अलर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 10:20 AM IST

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लखनऊ: यूपी के कुछ जिलों में हो रही लगातार बारिश ने मौसम को ठंडा तो बना दिया लेकिन, अब गर्मी की शुरुआत फिर से होने लगी है. पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहा. जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई है. आसमान साफ होने और तेज धूप निकलने से फिर से गर्मी में वृद्धि हुई है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1-2 जिलों में बादलों की आवाजाही रही.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों के आइसोलेटेड स्थानों पर कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. ज्यादातर जिलों में मौसम ड्राई रहेगा. अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी, मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है.

इन जिलों में बारिश का पूर्वानुमान: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, मऊ, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र में बारिश हो सकती है.

लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को आसमान साफ रहेगा, तेज धूप खिलेगी, अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है. अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

राजधानी लखनऊ में मंगलवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा, दिन में तेज धूप निकली, दोपहर के बाद कहीं-कहीं बादलों की भी आवाजाही रही. कड़ाके की धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान में सोमवार की अपेक्षा 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है.

फर्रुखाबाद सबसे गर्म: मंगलवार को भी उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद सबसे गर्म जिला रहा, यहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है. जिसकी वजह से प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला लगभग समाप्त हो गया है. 2-3 दिनों तक उत्तर प्रदेश के आइसोलेटेड स्थान पर कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है. ज्यादातर जिलों में आसमान साफ रहेगा, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी. 7 जून से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, इसके बाद गर्मी में और वृद्धि हो सकती है.

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