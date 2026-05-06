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केदार दर्शन पर भारी पड़ रहा खराब मौसम, शुरुआती 9 दिन में 1286 टिकट कैंसिल

देहरादून: बाबा केदार के धाम पहुंचने वाले श्रद्धालूओं की गिनती हर दिन तेजी से बढ़ रही है. करीब 11,700 फीट पर मौजूद इस धाम तक पहुंचना यहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए काफी मुश्किल है. शायद यही कारण है कि श्रद्धालु यहां हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना काफी पसंद करते हैं. हालांकि, निश्चित हेलीकॉप्टर शॉर्टी और खराब मौसम के कारण भी श्रद्धालुओं को कई बार निराश होना पड़ता है.

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होते ही बाबा केदार के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. समुद्र तल से करीब 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम तक पहुंचना जहां एक ओर आस्था का विषय है, वहीं दूसरी ओर यहां की भौगोलिक परिस्थितियां इसे बेहद चुनौतीपूर्ण भी बनाती हैं. यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए केदारनाथ पहुंचना पसंद करते हैं. लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी श्रद्धालुओं की इस यात्रा पर भारी पड़ती नजर आ रही है.

22 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद महज दो हफ्तों के भीतर ही करीब 3 लाख 44 हजार श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं. यह आंकड़ा साफ तौर पर दर्शाता है कि इस बार यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है. खास बात यह है कि इन श्रद्धालुओं में एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है, जो हेली सेवा के माध्यम से धाम तक पहुंचा है. हालांकि, यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद मौसम ने करवट ली, जिसका सीधा असर हेली सेवाओं पर पड़ा है.

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम का मिजाज कब बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है. यही स्थिति केदारनाथ यात्रा के दौरान भी देखने को मिल रही है. बारिश, बादल और खराब विजिबिलिटी के कारण कई बार हेलीकॉप्टर उड़ानों को रद्द करना पड़ा है. इससे न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा योजनाएं प्रभावित हुई हैं, बल्कि कई बार उन्हें निराश होकर लौटना भी पड़ा है.

24 हजार यात्रियों ने ली हेली सेवा: आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले दो हफ्तों में करीब 24 हजार यात्री हेलीकॉप्टर के जरिए केदारनाथ पहुंचे हैं या वहां से वापस नीचे हेलीपैड तक आए हैं. इसी अवधि में सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी हेलीपैड से कुल 2,085 हेलीकॉप्टर उड़ानें संचालित की गई हैं. यह संख्या बताती है कि हेली सेवा के जरिए यात्रा की मांग कितनी अधिक है.

देहरादून से 4500 यात्रियों ने भरी उड़ान: सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले के हेलीपैड ही नहीं, बल्कि देहरादून से भी चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवाओं के जरिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार देहरादून से अब तक 457 चार्टर्ड उड़ानें संचालित की गई हैं, जिनके जरिए करीब 4,500 यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे हैं. यह ट्रेंड दर्शाता है कि समय की कमी या शारीरिक कठिनाइयों के कारण लोग तेजी से हवाई मार्ग को प्राथमिकता दे रहे हैं.

हालांकि, इस बढ़ती मांग के बीच सबसे बड़ी चुनौती मौसम और सीमित संसाधन बनकर सामने आ रहे हैं. केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं पहले से तय शॉर्टी (उड़ानों की संख्या) के आधार पर संचालित होती हैं. ऐसे में हर किसी को हेलीकॉप्टर टिकट मिल पाना संभव नहीं होता. ऊपर से खराब मौसम के कारण जब उड़ानें रद्द होती हैं, तो स्थिति और जटिल हो जाती है.