यूपी में पहाड़ों जैसा कोहरा: सुपरफास्ट ट्रेनें बनी पैसेंजर, विमान घंटों लेट; बसों की हालत भी खराब

आसनसोल में मालगाड़ी के पटरी से उतरने से कई ट्रेनों पर पड़ा असर, कुंभ एक्सप्रेस निरस्त.

Published : December 30, 2025 at 6:55 AM IST

Published : December 30, 2025 at 6:55 AM IST

लखनऊ: कोहरे के कारण ट्रेनों, रोडवेज बसों और विमानों का संचालन घंटों देरी से हो रहा है. सुपरफास्ट ट्रेनों की हालत पैसेंजर जैसी हो गई है. इस मौसम में सफर यात्रियों के लिए चुनौती बन गया है.

हादसे का पड़ा असर: आसनसोल मंडल के लाहाबन–सिमुलतला रूट पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने से दिक्कतों में इजाफा हो गया है. ट्रेनें अपने समय से नहीं पहुंच पाईं. इसकी वजह से रैक की कमी पड़ने पर रेलवे ने 12370 कुंभ एक्सप्रेस को निरस्त कर दिया. हालांकि रेलवे ने कोच की अनुपलब्धता की वजह दुर्घटना को बताया है क्योंकि इसकी वजह से रूट बदला गया था.

तेजस भी निरस्त हो चुकी: इसके पहले लखनऊ से दिल्ली के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस भी दो दिन लेट होने के कारण ही निरस्त हो चुकी है. निरस्त होने के पीछे की बड़ी वजह रैक की कमी होती है, क्योंकि जो आने-जाने वाली ट्रेनों के रैक एक ही होते हैं. तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली जाती है और वापसी में उसी रैक के साथ आती है. हालांकि लंबी दूरी की रेगुलर ट्रेनों में आने-जाने के कोच अलग-अलग होते हैं, लेकिन कोहरे के कारण ट्रेनें बीच राह अटक गईं हैं. ऐसे में उनका समय से संचालन नहीं होने से कैंसिलेशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है.


कई ट्रेनें घंटों लेट: सर्दी और कोहरे से सोमवार को लेट होने वाली ट्रेनों में 15066 पनवेल एक्सप्रेस डेढ़ घंटे, 11080 एलटीटी एक्सप्रेस चार घंटे, 20104 मुंबई एलटीटी सुपरफास्ट सवा चार घंटे, 12420 गोमती एक्सप्रेस डेढ़ घंटे, 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस पांच घंटे, 02570 दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस साढ़े पांच घंटे, 15910 अवध आसाम एक्सप्रेस साढ़े चार घंटे, 19601 न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस पांच घंटे, 15734 फरक्का एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से अपनी मंजिल पर पहुंचीं. सोमवार को लखनऊ होकर आने-जाने वाली 32 ट्रेनें एक से 12 घंटे की देरी का शिकार हुईं हैं. सबसे ज्यादा परेशानी स्पेशल ट्रेनों की है. ये अपने तय समय से 10 से 12 घंटे की देरी से रवाना हो रहीं हैं. ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों की परेशानियों में बढ़ोतरी हो गई है.



विमान भी हो रहे लेट: कोहरे के कारण विमान सेवाएं भी लेट हो रही हैं. सोमवार को अमौसी एयरपोर्ट पर आने वाले विमानों में आईएक्स 2171 एक घंटे, 6E 146 सवा घंटे, एक्सवाई 333 ढाई घंटे, 6E 2172 तीन घंटे की देरी से आईं. वहीं, जाने वाले विमानों में 6E 146 सवा घंटे, 6E 325 सवा घंटे, डब्ल्यूवाई 266 एक घंटे, 6E2107 दो घंटे, आईएक्स 1058 डेढ़ घंटे, एक्सवाई 334 सवा तीन घंटे की देरी से उड़ान भर सके. सोमवार को कुल 25 विमान एक से तीन घंटे की लेटलतीफी का शिकार हुए. वहीं, कोहरे के चलते कई रोडवेज बसें भी घंटों देरी से गंतव्य को पहुंच रही हैं.


मेट्रो के ब्रेक अचानक हुए जाम: मुंशी पुलिया से एयरपोर्ट जाने वाली मेट्रो के ब्रेक अचानक जाम हो गए. मेट्रो दोपहर 12:30 बजे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया पहुंची थी. यात्रियों को उतारने के बाद जब दूसरे यात्री सवार हुए तो ट्रेन को रवाना होना था. तकनीकी गड़बड़ी के चलते ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी. जांच में पता चला कि ब्रेक जाम हो गए हैं. यात्रियों को उतारकर जाम ब्रेक को रिलीज किया गया. इससे 12 मिनट तक मेट्रो सेवा प्रभावित हुई. इस दौरान दूसरी मेट्रो सेवाओं को अलग प्लेटफार्म पर लाया गया.


संपादक की पसंद

