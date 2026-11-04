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'कइसे होइ छठी के बरतिया,अब साठी पर संकटिया' बिहार में बादल बरसे, तो खेतों में उम्मीदें डूब गईं

शिवहर में धान की फसल बर्बाद ( ETV Bharat )

शिवहर: देशभर में पर्व की धूम है, अपना प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है. यहां भी दिवाली और छठ की तैयारियां जारी है. इस बार इन तैयारियों में मौसम की मार ने खलल डाल दिया है. बेमौसम बारिश ने शिवहर के किसानों की साल भर की तपस्या पर पानी फेर दिया है.

आसमान से बरसी आफत