'कइसे होइ छठी के बरतिया,अब साठी पर संकटिया' बिहार में बादल बरसे, तो खेतों में उम्मीदें डूब गईं
Sathi Dhaan Farming:अल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून से किसानों ने सूखे की मार झेली, धान की फसल पर 'अर्नब' ने तबाही मचाई.रिपोर्ट-सुमित सिंह
Published : November 4, 2026 at 8:15 PM IST
शिवहर: देशभर में पर्व की धूम है, अपना प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है. यहां भी दिवाली और छठ की तैयारियां जारी है. इस बार इन तैयारियों में मौसम की मार ने खलल डाल दिया है. बेमौसम बारिश ने शिवहर के किसानों की साल भर की तपस्या पर पानी फेर दिया है.
आसमान से बरसी आफत
आसमान से उतरी बूंदें इस बार अमृत नहीं, अभिशाप बनकर बरसीं जिन खेतों में कल तक सोने की बालियां हवा के संग झूमकर किसान के सपनों का गीत गा रही थीं, आज वहीं कीचड़ में सनी, झुकी हुई फसलें अपनी बेबसी की कहानी कह रही हैं.
मॉनसून में बारिश की कमी
बिहार मौसम विभाग की मानें तो प्रदेश के 38 में से 36 जिलों में बारिश की भारी कमी दर्ज की गई. इस साल मानसून सीजन के दौरान औसत वर्षा करीब 678.7 मिमी ही दर्ज की गई जो कि सामान्य औसत से लगभग 32% कम हैं. बात करें शिवहर की तो मौसम विभाग के अनुसार जिले में 464.7 मिमी बारिश हुई. ये सामान्य बारिश के 1008.7 मिमी आकड़े से 54% कम है.
अल नीनो से कमजोर मॉनसून
देश में पहले अल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून से किसानों को सूखे का दंश झेलना पड़ा, लेकिन फिर किसी तरह संबल जुटा कर जब धान की फसल की बुआई की तो चक्रवात अर्नब ने भारी तबाही मचाई. सूखे की मार झेलकर भी किसानों ने हार नहीं मानी थी. जैसे-तैसे खेत सींचे, पछेती किस्म के धान रोपे और दिन-रात पसीना बहाकर धरती से आस बांधी थी.
चक्रवात अर्नब से तबाही
धीरे-धीरे बड़ी होती, खेतों में लहलहाती फसल देखकर आंखों में बंपर उपज के दीए भी जल उठे थे. कहीं बालियों में दूध उतरकर दाने पकने लगे थे, तो कहीं हंसिया की धार चमकने लगी थी. तभी चक्रवात अर्नब की तेज हवाओं के साथ बादल टूट पड़े. खड़ी फसलें धरती पर बिछ गईं, बालियों के दाने झड़कर मिट्टी में समा गए.
किसानों की बढ़ी चिंता
इस बारिश में जो फसल कटकर खेतों में रखी थी, वह भी भींगकर बेहाल हो गई. मेहनत कटकर भी मुकम्मल न हो सकी. चक्रवाती तूफानों और भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में खेतों में धान और अन्य फसलें झुक गईं, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई है.
पर्व की खुशियां चिंता में बदली
देशभर के अन्नदाताओं के घरों में जो उम्मीदें थीं कि इस फसल से परिवार की जरूरतें और आगामी छठ महापर्व की खुशियां पूरी होंगी, वह भारी चिंता और मायूसियों में बदल गई हैं. कई किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है कि वे त्योहार कैसे मनाएं.
साठी: सिर्फ धान नहीं बल्कि आस्था से जुड़ा
शिवहर में इस आपदा की सबसे गहरी चोट साठी धान पर पड़ी. साठी सिर्फ एक फसल नहीं, लोकआस्था का अन्न है. साठ दिनों में पककर तैयार हो जाने के कारण इसका नाम साठी पड़ा. छठ महापर्व के पावन अनुष्ठान में इसी के चावल का मान है.
खरना पर साठी चावल की खीर का प्रसाद
लोकआस्था के महापर्व के दूसरे दिन खरना की संध्या में साठी चावल की खीर का प्रसाद बनता है और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की संध्या पर कोसी भरने में भी यही चावल काम आता है. शिवहर के इस अंचल में साठी की खेती परंपरा की पुकार पर और छठी मइया के नाम पर की जाती है.
समूची धान की फसल पर पानी
इस बार भी फसल पककर तैयार थी और किसान कटाई की बाट जोह रहे थे, लेकिन बारिश ने साठी सहित समूची धान की फसल पर पानी फेर दिया. किसानों को अब चिंता सिर्फ अन्न की नहीं, उस आस्था की भी है जो इसी दाने से अपना अर्घ्य सजाती है.
बिना साठी के पर्व कैसे होगा?
जिले के पिपराही प्रखंड के गोसाई टोला पकड़ी के किसान राजेंद्र गोसाई खेत की मेड़ पर खड़े, खेतों को निहारते रहे. सिर पर गमछा, चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं और आंखों में वह सूनापन जो केवल लुटे हुए अरमानों में उतरता है. उन्होंने बुझे स्वर में कहा "साठी अभी कटी नहीं है,साठी पर विपत्ति आ गई है."
खरना की खीर और संध्या घाट में भी साठी जरूरी
राजेंद्र गोसाई कहते हैं कि मेरी तबियत भी ठीक नहीं रहती. बिना साठी के पर्व कैसे होगा? खरना की खीर और संध्या घाट, सबके लिए साठी चाहिए. पास ही हाथ में धान की बालियां थामे खड़ी उनकी पत्नी मरनी देवी भी अफसोस करते हुए परेशान नजर आतीं हैं.
"साठी अभी कटी नहीं है,साठी पर विपत्ति आ गई है, मेरी तबियत भी ठीक नहीं रहती. बिना साठी के पर्व कैसे होगा? खरना की खीर और संध्या घाट, सबके लिए साठी चाहिए."- राजेंद्र गोसाई, किसान
छठ पर्व की फिक्र
उनके हाथों में रहीं वो बालियां महज धान की बालियां नहीं, मानो टूटी हुई उम्मीदों के अवशेष थीं. भर्राए गले से उन्होंने कहा कि खरना की खीर चाहिए, संध्या घाट की कोसी चाहिए, कसार चाहिए, सब साठी से ही बनता है. इस खेत में अब बचा ही क्या है? हम खुद भी छठ व्रती हैं. बहुत फिक्र हो रही है, मन पीड़ा से भरा है.
"खरना की खीर चाहिए, संध्या घाट की कोसी चाहिए, कसार चाहिए, सब साठी से ही बनता है. इस खेत में अब बचा ही क्या है? हम खुद भी छठ व्रती हैं. बहुत फिक्र हो रही है, मन पीड़ा से भरा है."- मरनी देवी, राजेंद्र की पत्नी
खेत ही घर, खेत ही भविष्य
राजेंद्र गोसाई के आंगन में चौदह प्राणी बसते हैं, और चौदहों की थाली का भरोसा इसी खेत पर टिका है. खेती के सिवा कोई इनका दूसरा सहारा नहीं, कोई दूसरी कमाई नहीं. पाई-पाई जोड़कर, पेट काटकर, मेहनत की पूंजी खेत इन्होंने खेत में बो दी, इस आस में कि अच्छी फसल होगी तो घर चलेगा.
पर्व की मर्यादा पर भी संकट
मरनी देवी कहती हैं कि अब सवाल घर चलने का ही नहीं रहा, पर्व की मर्यादा पर भी संकट आ खड़ा हुआ है. जिस घर में छठ की तैयारी का उल्लास होना चाहिए था, वहां बेमौसम बारिश ने चिंता की लंबी छाया डाल दी है.
बेटियों के हाथ पीले करने की भी चिंता
मरनी देवी की चिंता का एक और सिरा भी है. उनके घर में पांच बेटियां हैं, और पांचों विवाह की दहलीज पर खड़ी हैं. बेटियों के हाथ पीले करने का सपना भी इसी खेत की कमाई से बंधा है. खेती के सिवा कोई संसाधन नहीं, और वही खेती आज आसमान की मेहरबानी पर टिकी है.
दंपती की एक ही गुहार
भींगी हुई मिट्टी और भींगे हुए मन के बीच यह दंपती आज बस एक ही गुहार लगा रहा है. लोकगीत की उसी पुरानी करुण टेर में, जो पीढ़ियों से संकट की घड़ी में छठी मइया और सूर्यदेव को पुकारती आई है.
इसे भी पढ़ें-
खेती पर मौसम की मार: 2 डिग्री तापमान बढ़ा तो 20% तक गिर सकती है पैदावार
मौसम की मार ने बिगाड़ा घर का बजट, ट्रांसपोर्ट महंगा होने से पूरे देश में खाने-पीने की चीजों की कीमतें बढ़ीं
मौसम की मार...किसान परेशान, देश में सब्जियों के दामों में लग सकती है आग, रसोई का बिगड़ जाएगा बजट!