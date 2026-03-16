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जयपुर का रविंद्र मंच जिसने सैकड़ों 'सपनों' को दी उड़ान, आज गुमनामी की जिंदगी जी रहा

कला की राजधानी में कला की उपेक्षा : वरिष्ठ कलाकार ईश्वर दत्त माथुर ने रविंद्र मंच की वर्तमान स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि राजस्थान की राजधानी में ये एक ऐसा स्थान रहा है, जिसने कला और संस्कृति को पुष्पित, पल्लवित और संरक्षित किया. यहां से अनेक रचनात्मक प्रयोग हुए और नई पीढ़ी को मंच मिला. आज राजधानी में रविंद्र मंच का हाल बदहाल है और ये प्रशासनिक व्यवस्थाओं का शिकार बन गया है, जो बेहद चिंताजनक है. कला और संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए.

रामनिवास बाग परिसर में स्थित इस मंच ने दशकों तक नाटक, संगीत, नृत्य और साहित्यिक आयोजनों की अनगिनत यादों को जन्म दिया. यहीं से कई प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपने सपनों की पहली उड़ान भरी, जिनमें असरानी, इरफान खान, ओम शिवपुरी और इला अरुण जैसे नाम शामिल हैं. एक दौर ऐसा भी था जब इस मंच पर देश के नामचीन रंगकर्मी और कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे, इसलिए इसे लंबे समय तक जयपुर की सांस्कृतिक धड़कन कहा जाता रहा.

सांस्कृतिक धड़कन कहा जाता था रविंद्र मंच : राजधानी जयपुर के सांस्कृतिक नक्शे पर अपनी अलग पहचान रखने वाला रविंद्र मंच कला और रंगमंच की जीवंत विरासत है. इसकी स्थापना वर्ष 1961 में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उस सांस्कृतिक दृष्टि के तहत हुई, जिसका उद्देश्य देशभर में कला, साहित्य और रंगमंच को नया मंच देना था. 15 अगस्त 1963 को इसके औपचारिक उद्घाटन के बाद ये स्थान जल्द ही जयपुर की सांस्कृतिक धड़कन बन गया.

जयपुर : राजस्थान की राजधानी में रविंद्र मंच केवल एक सभागार नहीं, बल्कि ये शहर की सांस्कृतिक आत्मा का केंद्र रहा है. दशकों तक यहां से नाटक, संगीत और नृत्य की ऐसी परंपरा विकसित हुई, जिसने न केवल जयपुर बल्कि पूरे देश को कलाकार दिए. विडंबना ये है कि जिस मंच ने सैकड़ों कलाकारों को पहचान दी, वही आज उपेक्षा और बदहाली की कहानी कह रहा है. रविवार को इसी पीड़ा को स्वर देने के लिए 70 बरस के वरिष्ठ रंगकर्मियों ने प्रसिद्ध कहानीकार कृष्ण चंद्र की कालजयी कहानी पर आधारित नाटक 'जामुन का पेड़' का मंचन किया. ये मंचन केवल एक प्रस्तुति नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक विरोध था, उस व्यवस्था के खिलाफ जो कलाकारों की इस धरोहर को धीरे-धीरे कमजोर कर रही है.

शौचालय तक की अच्छी व्यवस्था नहीं : उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब वे हाल ही में मंच पर पहुंचे तो उन्हें बेहद निराशा हुई. करीब 50 वर्षों से इस मंच से जुड़े माथुर ने कहा कि आज यहां बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं. न एयर कंडीशनिंग ठीक से चल रही है, न पंखे. पूरे हॉल में गर्मी पसरी हुई है. दर्शकों के लिए शौचालयों की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है. ग्रीन रूम की स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि ऐसा लगता है मानो कोई भूतिया हवेली हो.

जयपुर की विरासत रविंद्र मंच (ETV Bharat Jaipur)

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प्रशासनिक उपेक्षा पर सवाल : माथुर ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी तीखा सवाल उठाया. उनका कहना था कि जब यहां एक प्रशासनिक अधिकारी बैठता है तो उम्मीद की जाती है कि मंच की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है. ऐसा लगता है मानो सरकार ने इस जगह को प्रशासनिक अधिकारियों की ऐशगाह बना रखा है. कलाकारों और कला साधकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही. उनके अनुसार यही कारण है कि कलाकारों ने आज प्रतीकात्मक रूप से नाटक का मंचन कर अपनी आवाज उठाने का निर्णय लिया.

बदहाल अवस्था में रविंद्र मंच (ETV Bharat Jaipur)

ऐतिहासिक धरोहरों को संभाला जा रहा, रविंद्र मंच को क्यों नहीं : सीनियर थिएटर डायरेक्टर गुरमिंदर सिंह पुरी ने कहा कि रविंद्र मंच कलाकारों की कर्मभूमि है. उनके अनुसार यहां से न जाने कितने बड़े कलाकारों ने अपनी यात्रा की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि संगीत, नृत्य और नाटक का पहला सबक यहीं से मिला है. यहां इतने बड़े-बड़े गुरुओं ने सिखाया है कि जीवन भर इसके ऋणी रहेंगे. ये जगह कभी मर नहीं सकती, क्योंकि इससे जुड़े हर छोटे-बड़े कलाकार इसकी आवाज बनेंगे. पुरी ने स्पष्ट किया कि कलाकारों की सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि वे केवल ये चाहते हैं कि जिस तरह अन्य ऐतिहासिक धरोहरों को संभाला जाता है, उसी तरह इस सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोया जाए. आज पुराने स्मारक और ऐतिहासिक इमारतें तो सुरक्षित हैं, लेकिन रविंद्र मंच के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है.

बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव (ETV Bharat Jaipur)

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60 साल पुराना नाटक, आज भी उतना ही प्रासंगिक : नाटक जामुन का पेड़ के मंचन के पीछे भी एक खास उद्देश्य था. ये कहानी व्यवस्था की उस मानसिकता पर व्यंग्य करती है, जहां फाइलों और प्रक्रियाओं के बीच इंसान की जिंदगी गौण हो जाती है. पुरी के अनुसार, ये कहानी उस व्यक्ति की है जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा है, लेकिन उसे बचाने के बजाय व्यवस्था केवल कागजी कार्रवाई में उलझी रहती है. सब लोग उसमें अवसर ढूंढते हैं, मजा लेते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता. उन्होंने कहा कि 60 साल पहले लिखा गया ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है, मानो वर्तमान समय की कहानी हो. इस प्रस्तुति में एक और विशेष बात ये रही कि इसमें शामिल कलाकारों में से 70 प्रतिशत से ज्यादा की औसत आयु लगभग 70 वर्ष है और सभी के पास 50 से 55 वर्षों तक का रंगकर्म अनुभव है.

नाटक देखते लोग (ETV Bharat Jaipur)

कलाकारों की शान रहा ये मंच : रविंद्र मंच पर वर्षों से प्रस्तुतियां दे रहे कलाकार राजू ने भी मंच की गिरती हालत पर चिंता जताई. ये मंच कलाकारों की शान रहा है. यहां प्रस्तुति देना हर कलाकार के लिए सम्मान की बात मानी जाती थी, लेकिन आज इसकी हालत लगातार खराब होती जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे. राजू के अनुसार, वो इस नाटक के जरिए सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि रविंद्र मंच केवल एक भवन नहीं, बल्कि कलाकारों की पहचान है.

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बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव : दशकों तक यहां नाट्य समारोह, संगीत कार्यक्रम, नृत्य प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित होते रहे. यही वो मंच है जहां से जयपुर के कई कलाकारों ने अपने करियर की शुरुआत की और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई. सीनियर थिएटर आर्टिस्ट सिकंदर चौहान ने कहा कि जयपुर को देश में कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. इसके बावजूद थिएटर से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का अभाव कलाकारों के लिए बड़ी समस्या बन गया है. अगर राजधानी में ही कलाकारों को मंच और सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो नए कलाकारों का उत्साह भी प्रभावित होगा.

नाटक 'जामुन का पेड़' का मंचन (ETV Bharat Jaipur)

सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की मांग : रंगकर्मियों की इतनी सी मांग है कि इस मंच को उसी तरह संरक्षित किया जाए जैसे अन्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को किया जाता है. समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां उस विरासत से वंचित हो जाएंगी, जिसने दशकों तक कला को जीवित रखा. नाटक जामुन का पेड़ का मंचन भी इसी उद्देश्य से किया गया ताकि समाज और सरकार दोनों इस स्थिति के प्रति जागरूक हों. कलाकारों ने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और रंगकर्मी, साहित्यकार, कवि और लेखक इस मुहिम से जुड़ते जाएंगे. कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को आईना दिखाने का माध्यम है और जब मंच ही संकट में हो तो कलाकारों का आवाज उठाना स्वाभाविक है.

रविंद्र मंच में हालत खराब (ETV Bharat Jaipur)

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जयपुर की सांस्कृतिक धड़कन को बचाने का सवाल : रविंद्र मंच, उस सांस्कृतिक आंदोलन की कहानी है जिसने जयपुर को देश के प्रमुख सांस्कृतिक शहरों में स्थान दिलाया. इस मंच ने न केवल कलाकारों को मंच दिया बल्कि दर्शकों को भी कला से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया. बावजूद इसके इसे संरक्षण नहीं मिला. आज सवाल केवल एक सभागार का नहीं है, सवाल उस सांस्कृतिक परंपरा का है, जिसने जयपुर को पहचान दी. रविंद्र मंच की दीवारों में न केवल चूना और पत्थर हैं बल्कि हजारों कलाकारों के सपने, संघर्ष और रचनात्मक ऊर्जा भी समाई हुई है. आज कलाकारों की यही पुकार है कि इस विरासत को बचाया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसी मंच पर खड़े होकर अपने सपनों को साकार कर सकें, जहां से कभी कला की अनगिनत यात्राएं शुरू हुई थीं.