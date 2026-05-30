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बाबाधाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, कई सड़कें होंगी दुरुस्त

देवघर के कई ग्रामीण इलाकों में सड़कें बदहाल स्थिति में हैं. इसे लेकर विधायक सुरेश पासवान ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है.

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जर्जर सड़क (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 30, 2026 at 10:02 AM IST

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देवघर: किसी भी जिले के विकास का आकलन वहां की आधारभूत सुविधाओं, विशेषकर सड़कों की स्थिति से किया जाता है. अच्छी सड़कें न केवल आवागमन को सुगम बनाती हैं, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास की भी तस्वीर प्रस्तुत करती हैं. देवघर जिले के कई ग्रामीण इलाकों में सड़कें लंबे समय से बदहाल स्थिति में हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

ग्रामीण क्षेत्रों की जर्जर सड़कों को लेकर उठ रही शिकायतों के बीच देवघर के विधायक सुरेश पासवान ने कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की पहल की है. उन्होंने कहा कि देवघर एक प्रमुख धार्मिक नगरी है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. इनमें से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मोहनपुर, देवीपुर और सारवां प्रखंड के रास्ते देवघर आते हैं, लेकिन खराब सड़कों के कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

जानकारी देते विधायक (ETV Bharat)

विधायक ने बताया कि मोहनपुर प्रखंड के डीएम मोड़ से हारोडीह तक लगभग 8 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग से मिल चुकी है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है. इसके अलावा पुनासी के जीरो माइल से मनियारपुर के काशीडीह तक लगभग 16 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए आवंटन प्रक्रिया अंतिम चरण में है. स्वीकृति मिलते ही इस सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा.

सुरेश पासवान ने बताया कि रोहिणी रेलवे फाटक से जीतपुर तक लगभग 8 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजा गया है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना पर भी कार्य शुरू किया जाएगा. विधायक ने यह भी जानकारी दी कि पुनासी डैम के सौंदर्यीकरण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सर्वेक्षण कराया गया है. आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आने वाले कुछ महीनों में इस दिशा में भी कार्य शुरू होने की संभावना है.

उन्होंने कहा कि देवघर को एक विकसित और आधुनिक शहर के रूप में स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है. देवघर देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत करता है, जिससे इसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है. ऐसे में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.

विधायक ने बताया कि इन सभी परियोजनाओं को गति देने के लिए उन्होंने खुद मुख्यमंत्री से मुलाकात कर आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कराने का प्रयास किया है. अब लोगों की निगाहें इन घोषणाओं के क्रियान्वयन पर टिकी हैं. स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं को उम्मीद है कि वर्षों से जर्जर पड़ी सड़कों का निर्माण जल्द शुरू होगा और उन्हें बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी.

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