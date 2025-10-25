ETV Bharat / state

बीत गया मानसून अब तो सड़क बनाओ SOON, कांग्रेस ने याद दिलाया बीजेपी नेताओं का वादा

सरगुजा : उत्तर छत्तीसगढ़ का मुख्यालय और सबसे बड़ा शहर अंबिकापुर की खस्ताहाल सड़कों ने लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया है. सड़कें इतनी खराब हैं कि लोग राह चलते अब गिरकर घायल हो रहे हैं.धूल के गुबार से जनता परेशान है.सड़क लंबे समय से खराब हैं.जब हल्ला मचा तो सांसद,विधायक और कलेक्टर ने दौरा किया. मंत्रियों ने मानसून के बाद सड़क सुधारने का दावा किया. जिसमें 15 अक्टूबर तक सड़क सुधारने की बात कही गई थी. लेकिन अब अक्टूबर का महीना बीतने को है.लेकिन सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है.अब कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं को सड़क को लेकर किए गए वादों को याद दिलाया है.

बीजेपी पर साधा निशाना : कांग्रेस ने प्रेस नोट जारी कर सांसद, विधायक और मेयर को घेरा है.कांग्रेस ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि जनप्रतिनिधियों ने वादा किया था कि मानसून बीतने पर सड़क का काम शुरु होगा. लेकिन समय बीत जाने के बाद भी काम नहीं हो रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता अनूप मेहता के मुताबिक निगम चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर की सड़कों के लिए 20 करोड़ की घोषणा की थी जो आज तक अंबिकापुर को नहीं मिल सकी है.

कांग्रेस ने याद दिलाया बीजेपी नेताओं का वादा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)