बीत गया मानसून अब तो सड़क बनाओ SOON, कांग्रेस ने याद दिलाया बीजेपी नेताओं का वादा

अंबिकापुर की खराब सड़कों को लेकर अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है.

Congress asked questions to BJP
कांग्रेस ने याद दिलाया बीजेपी नेताओं का वादा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 25, 2025 at 4:24 PM IST

3 Min Read
सरगुजा : उत्तर छत्तीसगढ़ का मुख्यालय और सबसे बड़ा शहर अंबिकापुर की खस्ताहाल सड़कों ने लोगों का जीवन प्रभावित कर दिया है. सड़कें इतनी खराब हैं कि लोग राह चलते अब गिरकर घायल हो रहे हैं.धूल के गुबार से जनता परेशान है.सड़क लंबे समय से खराब हैं.जब हल्ला मचा तो सांसद,विधायक और कलेक्टर ने दौरा किया. मंत्रियों ने मानसून के बाद सड़क सुधारने का दावा किया. जिसमें 15 अक्टूबर तक सड़क सुधारने की बात कही गई थी. लेकिन अब अक्टूबर का महीना बीतने को है.लेकिन सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है.अब कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं को सड़क को लेकर किए गए वादों को याद दिलाया है.

बीजेपी पर साधा निशाना : कांग्रेस ने प्रेस नोट जारी कर सांसद, विधायक और मेयर को घेरा है.कांग्रेस ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि जनप्रतिनिधियों ने वादा किया था कि मानसून बीतने पर सड़क का काम शुरु होगा. लेकिन समय बीत जाने के बाद भी काम नहीं हो रहा है. कांग्रेस प्रवक्ता अनूप मेहता के मुताबिक निगम चुनाव के पहले मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर की सड़कों के लिए 20 करोड़ की घोषणा की थी जो आज तक अंबिकापुर को नहीं मिल सकी है.

Congress asked questions to BJP
अंबिकापुर की सभी मुख्य सड़कें राष्ट्रीय राज मार्ग के अधीन हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग के पास पिछले तीन साल से मरम्मत के लिए कोई फंड नही है. अभी कुछ दिन पहले एक तारीख दी गई थी कि 15 अक्टूबर से सब चंगा हो जाएगा. भारतीय जनता पार्टी जुमला और तारीख देने में माहिर है.चुनाव से पहले ट्रिपल इंजन का जुमला दिया.लोगों से सत्ता प्राप्त की फिर सत्ता मिलने के बाद अब लोगो को तारीख पर तारीख दे रहे हैं - अनूप मेहता, प्रवक्ता कांग्रेस

कांग्रेस के आरोपों पर जब ईटीवी भारत ने सांसद चिंतामणि महाराज से बात की तो वो भी कोई ठोस जवाब नहीं दे सके.सांसद चिंतामणि महाराज ने सड़क ना बनने का जिम्मा विभाग के सिर पर मढ़ दिया.

टेंडर लग गए हैं, उसका प्रक्रिया होता है. प्रक्रिया पूर्ण होते ही काम शुरू हो जाएगा.ऐसा नही है कि हम लोग चुप बैठे हैं. क्योंकि उसी रोड में हमको भी चलना है तो उसमें चलने वाले लोगों की व्यथा हमको भी समझ आ रही हैं तो वो जल्द ही चालू हो जाएगा. मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है 5 फोरलेन सड़कें भी जल्दी मिल जाएगी. नगर निगम की सड़क भी बरसात के कारण नहीं बन पाई. जैसे ही बजट स्वीकृत होगा और मेरे को लगता है कुछ बजट स्वीकृत हो भी गया है. उसका भी काम शुरू हो जाएगा - चिंतामणि महाराज,सांसद

सांसद ने भले ही प्रक्रिया और समय लगने की बात कही हो.लेकिन सच्चाई ये है कि लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को प्रशासकीय स्वीकृति शासन ने नहीं दी है.अब सवाल ये है कि तीन चार महीने जब निर्माण कार्य बारिश में बंद थे तो उस दौरान प्रक्रिया पूरी क्यों नही की गई. प्रक्रिया पूरी हो जाती तो बारिश रुकने के तुरंत बाद काम शुरु हो सकता था.लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बारिश शुरु होने के बाद कागजी कार्रवाई शुरु की गई.ऐसे में अब अंबिकापुर वासियों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अगली बारिश तक का लंबा इंतजार ना करना पड़े.

