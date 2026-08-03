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रामानुजगंज इंटरस्टेट चेकपोस्ट की सड़क बदहाल, राहगीरों को दुर्घटनाओं का सताता है डर

रामानुजगंज इंटर स्टेट चेकपोस्ट पर राहगीरों को बड़े-बड़े गड्ढे परेशान कर रहे हैं.जिससे दुर्घटना होने का खतरा मंडराता है.

Bad Road at interstate checkpost
इंटरस्टेट चेकपोस्ट की सड़क बदहाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 3, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
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बलरामपुर रामानुजगंज : छत्तीसगढ़ झारखंड को जोड़ने वाले कन्हर बेरियर पर बड़े गड्ढे से लोग परेशान हैं. ये गहरे गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं. इस चेकपोस्ट के रास्ते से रोजाना हजारों छोटे बड़े वाहनों का आना जाना होता है. कन्हर पुल से पहले चेकपोस्ट पर निर्मित ये गड्डे दुर्घटना की वजह भी बन रहे हैं.

रामानुजगंज इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर गहरे गड्ढे
बलरामपुर रामानुजगंज स्थित इंटर स्टेट चेकपोस्ट पर बड़े बड़े गहरे गड्डे बन चुके हैं. बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भरा हुआ रहता है. वाहन चालकों को गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.जर्जर सड़क के गड्ढों की वजह से वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं. साथ ही वाहनों में भी टूट फुट और क्षति हो रही है.



चेकपोस्ट पर गड्ढों की वजह से आने जाने में परेशानी

इस संबंध में स्थानीय युवा और इस रास्ते से हर दिन आवाजाही करने वाले प्रदीप कश्यप ने कहा कि यहां छत्तीसगढ़ और झारखंड के बॉर्डर पर सड़क बहुत खराब है. जिसकी वजह से इस रास्ते से आने जाने में काफी कठिनाई होती है. गाड़ी को नुकसान भी होता है साथ ही यहां हमेशा जाम भी लगा रहता है.

यहां चेक पोस्ट पर गड्ढों में पानी भरे रहने की वजह से अंदाजा नहीं लग पाता है. गाड़ी पलटने भी लगती है. गाड़ी के बॉडी में भी डेंट लग जाता है. हमारे वाहन का नुकसान और टूट फुट होता है-प्रदीप कश्यप, स्थानीय

सवारियों के गिरने का रहता है डर
ऑटो चालक सुरेंद्र यादव ने कहा कि हम प्रतिदिन सवारियों को लेकर इस चेकपोस्ट के रास्ते आवाजाही करते हैं. यहां घुटने के बराबर कई गड्डे हैं बहुत समस्या होता है हमारे ऑटो गाड़ी में टूट फुट होता है.

हम ऑटो में सवारी लेकर आते हैं तो हमेशा दुर्घटना और ऑटो में बैठे हुए सवारियों के गिरने का डर बना हुआ रहता है जल्द यहां इन गड्ढों को भरवाया जाए यही हमारी मांग है-सुरेंद्र यादव, ऑटो चालक

चेकपोस्ट पर गड्ढों में रहता है पानी दुर्घटना का अंदेशा

रामानुजगंज के इंटर स्टेट चेकपोस्ट पर आरटीओ, मंडी, फॉरेस्ट, खनिज और आबकारी विभाग के कर्मचारी बैठते हैं. संवेदनशील बेरियर होने की वजह से यहां हमेशा पुलिस बल भी तैनात रहता है. इस बेरियर के रास्ते झारखंड बिहार सहित अन्य राज्यों में जाने वाले छोटे बड़े मालवाहक वाहन यहां रुकते हैं. उनके दस्तावेजों वाहनों सहित अन्य जांच और वाहनों की एंट्री भी होती है. चेकपोस्ट पर इतने सारे बड़े गड्ढों से लोगों को काफी परेशानी होती है. इन गड्ढों में हमेशा पानी भरा रहने के कारण दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है.

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