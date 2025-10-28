ETV Bharat / state

पिथौरागढ में सड़क की गुणवत्ता पर उठे सवाल, शिकायत के बाद एसडीएम ने डीएम को भेजी रिपोर्ट

कार्य में निम्न गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगांई ने तत्परता से संज्ञान लेते हुए उपजिलाधिकारी को मौके पर जांच हेतु भेजा. पाया गया कि सड़क पर किया गया डामरीकरण कार्य उखड़ रहा है, जिससे कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं. जिलाधिकारी ने इस लापरवाही को अत्यंत गंभीर मानते हुए लोक निर्माण विभाग खंड बेरीनाग के सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता पर कठोर कार्रवाई के निर्देश सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को दिए हैं.

पिथौरागढ: जिलाधिकारी पिथौरागढ़ आशीष कुमार भटगांई ने जनपद की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए चल रहे कार्यों में गुणवत्ता की कमी पाए जाने पर सख्त रुख अपनाया है. थल–पांखू सड़क पर किए गए पैचवर्क में लापरवाही का मामला सामने आने के बाद उन्होंने उपजिलाधिकारी को मौके पर भेजा. विदित है कि जिले की प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य विभिन्न विभागों द्वारा संचालित किया जा रहा है. इसी क्रम में थल–पांखू सड़क पर गड्ढों को भरने हेतु पैचवर्क किया जा रहा है.

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा. भविष्य में ऐसी लापरवाही पाए जाने पर और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे. बीते दिन एसडीएम यशवीर सिंह ने थल पांखू मोटर मार्ग में गए पैचवर्क कार्य का निरीक्षण किया और बताया कि डामरीकरण की गुणवत्ता ठीक नहीं मिली. जिस पर एसडीएम यशवीर सिंह ने बताया कि इसकी रिपोर्ट बनाकर डीएम को भेजी जा रही है.

प्रदेश के सीएम पुष्कर धामी ने 30 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के आदेश दिए हैं. वहीं डीएम पिथौरागढ़ ने जिला स्तर में इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे. लेकिन आदेशों का पालन कितना हो रहा ये सब देखने को मिल रहा है. थल पांखू मोटर मार्ग जहां पर लोनिवि के खस्ताहाल सड़क को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है, जिसमें जहां पर गड्ढे हैं, वहां डामर डाला जा रहा है. लेकिन डामर की गुणवत्ता ऐसी है, वह डामर एक दिन भी नहीं गड्डा मुक्त नहीं कर सका.

कुछ ही घंटों में डामर हाथ से ही उखड़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. जिला पंचायत सदस्य विमला देवी और सामाजिक कार्यकर्ता हरीश चुफाल ने गुणवत्ता को लेकर नाराजगी व्यक्त की और कहा पहले से ही खस्ताहाल सड़क में कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गये हैं. उसके बाद भी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. जिला पंचायत सदस्य विमला देवी ने बताया कि डीएम से मुलाकात कर इसकी शिकायत की जाएगी और जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जायेगी. वहीं थल पांखू कोटमन्या लम्बे समय से खस्ताहाल होने के कारण विवादों में रहा है, पिछले दिनों एक कलमट टूटने से एक ट्रक फंसने के कारण घंटों मार्ग बंद रहा था.

पढ़ेंः