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गैरसैंण के ऐतिहासिक खेल मैदान में हर तरफ पसरी गंदगी, दुर्गंध से खेलना तो दूर जाना भी हुआ मुश्किल

खेल मैदान का हाल ( फोटो- ETV Bharat )