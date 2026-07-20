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सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर, प्रभावित हो रही बच्चों की पढ़ाई, दो कमरों में पढ़ रहे 94 बच्चे

हरिद्वार: हरिद्वार में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है. यहां शहर के बीचोंबीच स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 34 की बिल्डिंग जर्जर हो गई है. बारिश के कारण एक माह पहले जर्जर बिल्डिंग की एक कमरे की दीवारें और छत गिर गई थी. गनीमत रही कि बिल्डिंग की खराब हालत को देखते हुए डीएम के निर्देश पर पहले ही उस कमरे में बच्चों को बैठाना बंद कर दिया गया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद एहतियातन पूरी पुरानी बिल्डिंग को उपयोग से बाहर कर दिया गया है. लेकिन अभी तक नई बिल्डिंग बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है. स्कूल में पढ़ने वाले 94 बच्चों की पढ़ाई दो छोटे कमरों में चल रही है. स्कूल के स्टाफ ने नई बिल्डिंग बनाने की मांग की है.

जानकारी के अनुसार यह स्कूल आजादी के समय से संचालित है. कई सालों से स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है. कमरों की दीवारों में सीलन है. दीवारों के साथ साथ छत में भी पेड़ों की जड़ें जम गई हैं. बारिश के समय में तो बिल्डिंग गिरने का खतरा बढ़ जाता है. जर्जर बिल्डिंग को तोड़ा तो जा रहा है लेकिन नई बिल्डिंग बनाने पर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. जबकि यहां आज भी आसपास के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं. एक महीना पहले तेज बारिश में स्कूल के पीछे रेलवे लाइन से पानी का रिसाव हुआ और एक कमरे की दीवार ढह गई और छत भी गिर गई.

गनीमत रही कि डीएम मयूर दीक्षित ने स्कूल का निरीक्षण किया और बच्चों को पुरानी बिल्डिंग में न बैठाने के निर्देश दिए. डीएम के निर्देश पर स्कूल के स्टाफ ने बरसात के पहले से ही जर्जर बिल्डिंग में बच्चों को बैठाना बंद कर दिया था. जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया था. बिल्डिंग गिरने के बाद स्कूल के स्टाफ को नजर रखनी पड़ती है, ताकि कोई बच्चा खंडहर की तरफ न जाए. वर्तमान में यहां कुल 94 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई केवल दो छोटे कमरों में संचालित की जा रही है.