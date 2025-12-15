ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री टावर योजना का बुरा हाल, अब तक नहीं लगा एक भी टावर, विधायक रेणुका सिंह के सवाल पर सदन में जवाब

मैंने भारत सरकार के सूचना मंत्री को भी लिखा था कि मेरे विधानसभा के 410 गांव में से 125 गांवों में मोबाइल टावर की सुविधा नहीं है.अब मेरे पास जो जानकारी है उसमें मैं किसे सत्य मानूं,या तो 337 गांव में से 47 गांवों में मोबाइल टावर नहीं है,या फिर 410 गांव में से 125 में मोबाइल की सुविधा नहीं है- रेणुका सिंह, विधायक,भरतपुर सोनहत

एमसीबी के कलेक्टर ने लिखित रुप से ये जानकारी दी है कि यहां के 93 गांवों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है.कोरिया कलेक्टर ने बताया है कि वहां के 107 गांवों में से 37 में मोबाइल टावर नहीं है.दोनों ही कलेक्टर ने चिप्स के सीईओ को पत्र लिखा है.

रेणुका सिंह ने सदन में कहा कि भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के कितने गांवों में मुख्यमंत्री टावर योजना शुरु की गई है.इस बात को लेकर मैंने प्रश्न पूछा था.इस प्रश्न के जवाब में जो मुझे उत्तर मिला है,उसके मुताबिक भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के 337 गांवों में से 47 गांवों में एक भी मोबाइल टावर नहीं है. माननीय अध्यक्ष महोदय जी भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र भौगोलिक रुप से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है. वहां पर 337 गांव नहीं बल्कि 410 गांव हैं, 190 ग्राम पंचायत हैं. ये क्षेत्र दो जिलों में बंटा हुआ है पहला कोरिया और दूसरा एमसीबी.

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन विधायक रेणुका सिंह ने भरतपुर सोनहत क्षेत्र में संचार व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न पूछा.रेणुका सिंह ने पूछा कि भरतपुर सोनहत विधानसभा में कितने गांव अब भी मोबाइल टावर की सुविधा से वंचित हैं.इसका जवाब सीएम विष्णुदेव साय ने दिया.लेकिन इस जवाब से रेणुका सिंह असंतुष्ट दिखी. साथ ही साथ रेणुका सिंह ने सदन में जानकारी दी कि मौजूदा समय में मुख्यमंत्री टावर योजना का क्या हाल है.

सीएम ने बताया कब तक लगेंगे टावर

इस प्रश्न के जवाब में सीएम साय ने जवाब दिया कि दूरसंचार विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक माननीय सदस्या के विधानसभा में 337 गांव हैं जिनमें सो 290 गांवों में मोबाइल टावर है जबकि 47 गांवों में नहीं है.इसमें से भी 40 गांवों में काम चालू है.हमने भारत सरकार को 5 हजार टावर के लिए पत्र लिखा था.अब मैं बताना चाहूंगा कि 10 दिसंबर को 513 टावर की स्वीकृति मिली है,जिसमें से जो 7 गांव बचे थे उसे भी शामिल कर लिया गया है.

पीएम जनमन योजना के तहत मोबाइल टावर लगाने की मांग

इस जवाब के बाद रेणुका सिंह ने सीएम विष्णुदेव साय को बताया कि भरतपुर सोनहत में देश की पांच सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक बैगा जनजाति बहुत ज्यादा संख्या में रहती है. पीएम जनमन योजना के तहत पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं.जिसमें स्पष्ट रुप से ये कहा गया है कि देश की जो पिछड़ी जनजातियां हैं वो जहां भी निवासरत हैं,वहां स्वास्थ्य,शिक्षा,आवास और नेटवर्क की दिशा में कार्य किया जाएगा. पीएम जनमन योजना के तहत भी ऐसे क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाए जा सकते हैं.अत: मेरा आग्रह है कि सीएम इस सदन में उन क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगवाने की घोषणा करें.

भारत सरकार को 5 हजार टावर के लिए पत्र लिखा गया है.जिसमें से 513 की स्वीकृति मिली है.साथ ही साथ बीएसएनएल विभाग सर्वे कर रहा है.मैं आश्वस्त करता हूं कि माननीय सदस्या के क्षेत्र में हर एक गांव में टावर लगा दिए जाएंगे - विष्णुदेव साय,सीएम

मुख्यमंत्री टावर योजना का बुरा हाल

वहीं इस जवाब के बाद रेणुका सिंह ने मुख्यमंत्री टावर योजना के बारे में भी जानकारी दी. रेणुका सिंह ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री टावर योजना के तहत ये प्रश्न पूछा था कि कितने गांवों में टावर लगे हैं,जिसके जवाब में जो पत्र मुझे मिला उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि एक भी टावर इस योजना के तहत नहीं लगे हैं.जबकि पिछले बजट सत्र में सीएम महोदय ने इस योजना की घोषणा की थी.अब इस बार का बजट आने को है,तो मेरा आग्रह है कि इस योजना को जल्द से जल्द शुरु किया जाए.क्योंकि भरतपुर सोनहत में एक गांव दसेर है,जहां से ब्लॉक की दूरी 50 किलोमीटर है.वहां कोई हादसा होने पर एंबुलेंस लेने के लिए बाइक से 50 किलोमीटर दूर आना पड़ता है.वन्य क्षेत्र होने के कारण यदि किसी के साथ अनहोनी हुई तो मदद पहुंचने में काफी देर होती है,क्योंकि संचार का माध्यम नहीं है.इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाए.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, प्रश्नकाल में आज कई मुद्दों पर सवाल जवाब

अंजोर विजन 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का रोडमैप: विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ विधानसभा में राष्ट्रगान और राज्यगीत का अपमान, जेसीसीजे चीफ अमित जोगी का साय सरकार पर हमला