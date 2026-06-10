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एजुकेशन में पिछड़ी जनजातियों को मिले प्राथमिकता, बाधाओं को दूर करने का हो काम: राज्यपाल

राज्यपाल ने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से ये जानने की कोशश कि छात्रों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं.

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एजुकेशन में पिछड़ी जनजातियों को मिले प्राथमिकता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 10, 2026 at 3:44 PM IST

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रायपुर: राज्यपाल रमेन डेका से आज लोक भवन में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने मुलाकात की. हालाकि ये मुलाकात सौजन्य मुलाकात थी लेकिन राज्यपाल ने इस मुलाकात में विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को मिल रही शिक्षा में प्राथमिकता पर चर्चा की. राज्यपाल ने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव से ये जानने की कोशश कि उनको क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं.

राज्यपाल रमेन डेका ने इस मुलाकात में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया. राज्यपाल ने इसके साथ ही उससे जुड़ी समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश भी दिए.

एजुकेशन में पिछड़ी जनजातियों को मिले प्राथमिकता

राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई जिले पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हैं. दूर दराज के गांव और पहाड़ों पर बसे विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाना चाहिए. राज्यपाल ने कहा कि इसके लिए जो भी व्यवस्था होनी चाहिए वो की जाए. राज्यपाल ने कहा कि अगर इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चों तक शिक्षा मुहैया हो सके.

स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव से राज्यपाल की मुलाकात

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों की शिक्षा, छात्रावास सुविधा, विद्यालयीन अधोसंरचना और शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़े विषयों का संवेदनशीलता के साथ समस्या का समाधान किया जाना चाहिए, ताकि इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्राप्त हो सकें और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके.

जनजातियों की शिक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाएं

छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से राज्य के जनजातीय (ST) बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी उत्कर्ष योजना और प्रयास आवासीय विद्यालय योजना जैसी प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं. उत्कर्ष योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी एसटी/एससी छात्रों का चयन कर उन्हें कक्षा 6वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है. सुदूर वनांचल इलाकों में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए प्री और पोस्ट-मैट्रिक स्तर के बालक-बालिका छात्रावास और आश्रम चलाए जाते हैं, जहां नि:शुल्क आवास, भोजन, बिजली और पुस्तकालय की सुविधा दी जाती है.

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