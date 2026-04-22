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पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने खुद को बनाया 'SDM', अब CDO का नोटिस

मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने आरोपी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 25 अप्रैल तक जवाब मांगा है.

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पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने खुद को बनाया 'SDM'. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 6:34 PM IST

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बागपत: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक सरकारी अधिकारी द्वारा खुद को फर्जी तरीके से एसडीएम बताने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्याम सुंदर इकनौरिया पर आरोप है कि उन्होंने 2011 बैच का पीसीएस अधिकारी दर्शाते हुए एक फर्जी आई-कार्ड बनवाया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने आरोपी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 25 अप्रैल तक जवाब मांगा है.

स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने पर एफआईआर और विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है.

जिले में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी द्वारा फर्जी पहचान पत्र (आईडी कार्ड) के जरिए अपनी पद गरिमा से खिलवाड़ करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्याम सुंदर इकनौरिया पर आरोप है कि उन्होंने कूटरचित तरीके से खुद को 'उपजिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट' दर्शाते हुए फर्जी आई-कार्ड बनवाया और लोगों को गुमराह किया.

मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने इस जालसाजी पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 25 अप्रैल तक जवाब तलब किया है.

आई-कार्ड में पीसीएस 2011 बैच' का उल्लेख

शिकायत के अनुसार, इकनौरिया के पास से जो आई-कार्ड मिला है, उसमें उन्होंने खुद को वर्ष 2011 बैच का पीसीएस अधिकारी अंकित करवाया है. पद के स्थान पर 'उपजिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट' लिखा गया है. इस कार्ड की जारी तिथि 5 जुलाई 2012 और वैधता 31 मार्च 2033 तक दिखाई गई है.

सीडीओ की सख्त चेतावनी

इसको लेकर सीडीओ बागपत अनिल कुमार सिंह ने कहाकि यह मामला बेहद गंभीर है. अधिकारी से 25 अप्रैल तक स्पष्टीकरण मांगा गया है. यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उनके विरुद्ध जालसाजी की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और शासन को विभागीय कार्यवाही हेतु रिपोर्ट भेजी जाएगी. अधिकारी को कुछ बिंदुओं पर नोटिस जारी किया गया है.
आरोप: पद का दुरुपयोग और फर्जी दस्तावेज तैयार करना.
धोखाधड़ी: फर्जी आई-कार्ड के जरिए जनता और विभाग को गुमराह करने का प्रयास.
डेडलाइन: 25 अप्रैल तक लिखित स्पष्टीकरण देना अनिवार्य.
संभावित कार्रवाई: एफआईआर और सेवा से निलंबन की संस्तुति.

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