BHU में पिछड़े वर्ग के छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में निकाला मार्च, भारी पुलिस बल तैनात

छात्र नेता संदीप पटेल ने कहा कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के OBC और SC-ST छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में प्रदर्शन किया.

यूजीसी नियमों के समर्थन में विशाल मार्च निकाला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 9:11 PM IST

वाराणसी: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की ओर से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए जारी नए नियमों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन नियमों को दोबारा ड्राफ्ट करने के लिए कहा है. वहीं, आज काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इन नियमों के समर्थन में OBC और SC-ST छात्रों ने प्रदर्शन किया.

बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा निकाले जा रहे मार्च को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई. विश्वविद्यालय परिसर छावनी में तब्दील हो गया. वहीं, प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि जातिवादी मानसिकता के लोग यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं.

नियमों के समर्थन में मार्च निकाला: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नई गाइडलाइन जारी की थी. ये नियम 2012 की एंटी-डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस की जगह लाए गए हैं. इस नियम के आने के बाद से ही देशभर में विरोध शुरू हो गए थे और नियमों में संशोधन की मांग की जा रही थी.

सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर पीआईएल दाखिल की गईं, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जारी नए नियमों पर रोक लगा दी है. फिलहाल 2012 में यूजीसी के बनाए गए नियम ही लागू रहेंगे. इधर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आज यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में मार्च निकाला गया है.

जातिवाद को दिया बढ़ावा देने वाले कर रहे विरोध: संदीप पटेल, पूर्व छात्र, बीएचयू ने बताया कि, ओबीसी-एससी-एसटी एकता मंच के अंतर्गत हम लोग यूजीसी के नए बिल के समर्थन में मार्च निकाल रहे हैं. हमारा यह मार्च किसी की प्रतिक्रिया के लिए नहीं है. यह मार्च बल्कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर जो ओबीसी-एससी-एसटी-EWS के कर्मचारियों के मन में भावना जागृत करने के लिए निकाला जा रहा है.

छात्रों ने कहा-इक्विटी कमेटी सेंटर का गठन किया जाए.

हम चाहते हैं कि इस बिल के बारे में लोग समझें और अधिक से अधिक की संख्या में हमारी इस मुहिम से जुड़ें. जिन लोगों ने विश्वविद्यालयों में जातिवाद को बढ़ावा दिया है, यह मार्च उन लोगों का विरोध है. हमारे साथ सवर्ण समाज से जुड़े लोग भी हैं.

कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात: संदीप ने कहा कि जो लोग जातिवादी मानसिकता, जातिवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, वही लोग यूजीसी के नए बिल का विरोध कर रहे हैं. बाकी सभी लोग हमारे समर्थन में हैं. हमारे साथ लगभग 150 से अधिक छात्र जुड़े हुए हैं. यह मार्च विश्वनाथ मन्दिर से होकर तिराहे तक निकाला जा रहा है. हम लोगों से जुड़ने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है.

कैंपस में पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए आई हुई है, जिससे इसका विरोध करने वाले लोग किसी भी प्रकार का विरोध न करने पाए. वहीं, यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि, नियमों पर रोक लगना हमारी जीत है. इस पर फिर सुनवाई होनी है.

यह मार्च SC/ST/OBC एकता मंच के तले निकाला गया.

सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की ओर से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए जारी नए नियमों पर गुरुवार को रोक लगा दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन नियमों को दोबारा ड्राफ्ट करने के लिए कहा है. तब तक इन नियमों के लागू होने पर रोक रहेगी. फिलहाल 2012 में यूजीसी के बनाए गए नियम ही लागू रहेंगे.

वहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए 19 मार्च, 2026 तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. 19 मार्च को इस मामले में फिर सुनवाई होगी.

