BHU में पिछड़े वर्ग के छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में निकाला मार्च, भारी पुलिस बल तैनात

यूजीसी नियमों के समर्थन में विशाल मार्च निकाला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की ओर से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए जारी नए नियमों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन नियमों को दोबारा ड्राफ्ट करने के लिए कहा है. वहीं, आज काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इन नियमों के समर्थन में OBC और SC-ST छात्रों ने प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा निकाले जा रहे मार्च को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई. विश्वविद्यालय परिसर छावनी में तब्दील हो गया. वहीं, प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना है कि जातिवादी मानसिकता के लोग यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं. जानकारी देते छात्र नेता. (Video Credit: ETV Bharat) नियमों के समर्थन में मार्च निकाला: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने नई गाइडलाइन जारी की थी. ये नियम 2012 की एंटी-डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस की जगह लाए गए हैं. इस नियम के आने के बाद से ही देशभर में विरोध शुरू हो गए थे और नियमों में संशोधन की मांग की जा रही थी. सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर पीआईएल दाखिल की गईं, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जारी नए नियमों पर रोक लगा दी है. फिलहाल 2012 में यूजीसी के बनाए गए नियम ही लागू रहेंगे. इधर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आज यूजीसी के नए नियमों के समर्थन में मार्च निकाला गया है. जातिवाद को दिया बढ़ावा देने वाले कर रहे विरोध: संदीप पटेल, पूर्व छात्र, बीएचयू ने बताया कि, ओबीसी-एससी-एसटी एकता मंच के अंतर्गत हम लोग यूजीसी के नए बिल के समर्थन में मार्च निकाल रहे हैं. हमारा यह मार्च किसी की प्रतिक्रिया के लिए नहीं है. यह मार्च बल्कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर जो ओबीसी-एससी-एसटी-EWS के कर्मचारियों के मन में भावना जागृत करने के लिए निकाला जा रहा है.