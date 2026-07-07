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सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं समाज तक भी, ट्रैवलिंग के साथ सेवा का नया अध्याय लिख रहा 'बाटी' ग्रुप

बैक पैकर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया (BATI) ग्रुप यात्रा के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभा रहा है. पढ़िए अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट.

ट्रैवलिंग के साथ सेवा
ट्रैवलिंग के साथ सेवा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 7:25 PM IST

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जयपुर : कभी ट्रैवलिंग का उद्देश्य सिर्फ नई जगहें देखना, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना और यादें संजोना माना जाता था, लेकिन अब ट्रैवलिंग का ये शौक समाज सेवा का माध्यम भी बनता जा रहा है. राजधानी जयपुर से जुड़े बैक पैकर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया (BATI) के सदस्य इसकी मिसाल पेश कर रहे हैं. करीब तीन लाख सदस्यों वाले इस नेटवर्क ने अब यात्रा के साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी अपनी पहचान बना लिया है.

सफर जो समाज तक पहुंच गया : नई जगहें देखना, पहाड़ों पर ट्रेकिंग, यादें संजोना और रोमांच का अनुभव करना हर यात्री का सपना होता है, लेकिन जब यही सफर किसी जरूरतमंद की मुस्कान का कारण बन जाए, किसी मरीज को समय पर रक्त मिल जाए, किसी बच्चे के हाथ में किताब पहुंच जाए या किसी परिवार को सिर पर सुरक्षित छत मिल जाए तब यात्रा केवल पर्यटन नहीं रहती. वो सामाजिक परिवर्तन की यात्रा बन जाती है. जयपुर सहित देशभर के हजारों ट्रैवलर्स इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वो रास्ता होता है, जो इंसानियत तक पहुंचता है.

बैक पैकर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया ग्रुप के सदस्यों से बातचीत (ईटीवी भारत जयपुर)

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यात्रा की जानकारी से लेकर सुरक्षा तक : यात्राओं के दौरान बनने वाले रिश्ते अब समाज के लिए उपयोगी नेटवर्क में बदलते दिखाई दे रहे हैं. जयपुर के वरिष्ठ ट्रैवलर महेश पारीक बताते हैं कि BATI की शुरुआत यात्रियों और ट्रेकर्स को एक-दूसरे की मदद के उद्देश्य से हुई थी. किसी क्षेत्र में लैंडस्लाइड, बाढ़, खराब मौसम या अन्य आपदा जैसी स्थिति हो तो समूह के सदस्य तुरंत सूचना साझा करते हैं, ताकि दूसरे यात्री सुरक्षित रह सकें. यही नहीं, परिवार के साथ यात्रा करने वालों को सुरक्षित और बजट होटल, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, फूड और अन्य जरूरी सुविधाओं की जानकारी भी समूह के माध्यम से मिल जाती है. अनुभवी ट्रैवलर्स अपने अनुभव साझा करते हैं, जिससे नए यात्रियों की परेशानियां काफी कम हो जाती हैं.

बैक पैकर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया (BATI) ग्रुप
बैक पैकर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया (BATI) ग्रुप (ETV Bharat GFX)

20 से 80 वर्ष तक के लोग, मकसद यात्रा और सेवा : इस ग्रुप की सबसे खास बात इसकी विविधता है. इस ग्रुप में 20 वर्ष के युवा भी हैं और 80 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिक भी. आईएएस, आईपीएस, व्यवसायी, प्रोफेशनल्स, शिक्षक, डॉक्टर और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग इसमें सक्रिय हैं. सभी का साझा उद्देश्य यही है कि इस ग्रुप से जुड़े लोगों की यात्रा सुरक्षित हो, उन्हें बेहतर अनुभव मिल सके और समाज के लिए योगदान किया जा सके.

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66 वर्ष की उम्र में प्रेरणा बने महेश पारीक : 66 वर्षीय महेश पारीक की कहानी इस ग्रुप की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है. उन्होंने बताया कि उनका लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है. एक समय ऐसा था जब वे नियमित रूप से पैदल भी नहीं चल पाते थे. जयपुर के सेंट्रल पार्क में वॉक की शुरुआत की और धीरे-धीरे खुद को फिट बनाया. आज उम्र के इस पड़ाव में भी वे पंच केदार, अमरनाथ, मणिमहेश, आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर जैसे कठिन ट्रैक पूरे कर चुके हैं. उनका कहना है कि यदि इच्छाशक्ति मजबूत हो और सही मार्गदर्शन मिले तो उम्र या बीमारी भी सपनों के रास्ते की बाधा नहीं बनती.

ट्रैवलिंग के साथ सेवा
ट्रैवलिंग के साथ सेवा (ETV Bharat GFX)

यादों के साथ बन रहा मदद का नेटवर्क : ग्रुप के एक अन्य सदस्य कल्पदीप माथुर ने बताया कि ट्रैवलिंग के दौरान केवल तस्वीरें और यादें ही नहीं बनतीं, बल्कि भरोसेमंद रिश्ते भी बनते हैं. यही रिश्ते जरूरत के समय काम आते हैं. कोई सदस्य किसी शहर में फंस जाए, रास्ता भटक जाए या किसी तरह की परेशानी में हो तो दूसरे सदस्य तुरंत मदद के लिए आगे आते हैं. नए सदस्य भी इस नेटवर्क का हिस्सा बनकर अनुभव साझा करते हैं और दूसरों की सहायता करते हैं. इससे यात्रा का अनुभव ज्यादा सुरक्षित और आनंददायक बनता है.

BATI में 20 से 80 वर्ष तक के सक्रिय सदस्य
BATI में 20 से 80 वर्ष तक के सक्रिय सदस्य (ईटीवी भारत)

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अब सेवा भी सफर का हिस्सा : बैक पैकर्स एंड ट्रैवलर्स इंडिया ग्रुप ने देशभर के ट्रैवलर्स, ट्रेकर्स और एडवेंचर प्रेमियों को जोड़ने के साथ-साथ जरूरतमंदों की मदद, रक्तदान, आपदा राहत, गरीब परिवारों तक कपड़े और बच्चों तक स्टेशनरी पहुंचाने जैसे कार्यों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है. वहीं, महिला ट्रैवलर भावना ने बताया कि ग्रुप ने पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक गतिविधियों का दायरा तेजी से बढ़ाया है. आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक कपड़े पहुंचाना, जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी उपलब्ध कराना अब नियमित गतिविधियों का हिस्सा बन चुका है. हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक जरूरतमंद परिवार के जर्जर मकान की छत की मरम्मत भी समूह के सहयोग से कराई गई. इसके अलावा रक्तदान जैसे अभियान भी समय-समय पर आयोजित किए जाते हैं.

यात्रा के साथ रक्तदान
यात्रा के साथ रक्तदान (ईटीवी भारत)

सोशल नेटवर्किंग का सकारात्मक उपयोग : जहां सोशल मीडिया को अक्सर केवल मनोरंजन या समय बिताने का माध्यम माना जाता है, वहीं BATI ने इसे सामाजिक सहयोग का प्रभावी मंच बना दिया है. यात्रा से जुड़े हजारों लोग एक-दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, संकट में मदद करते हैं और समाज के लिए सकारात्मक पहल का हिस्सा बनते हैं. आज के दौर में जब ट्रैवलिंग युवाओं का सबसे पसंदीदा शौक बन चुकी है, ऐसे में BATI ये संदेश दे रहा है कि यात्रा केवल व्यक्तिगत आनंद तक सीमित नहीं होनी चाहिए. हर यात्री अपने सफर के साथ समाज के लिए भी थोड़ा समय और संसाधन दे, तो हजारों जरूरतमंद लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है.

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एक फेसबुक पेज से बना तीन लाख लोगों का परिवार : BATI (Backpackers and Travellers of India) की शुरुआत वर्ष 2017 में हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले सुनील शर्मा ने अपने कुछ मित्रों के साथ की थी. सुनील शर्मा कई वर्षों तक विदेश की एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत रहे, लेकिन यात्रा के प्रति अपने जुनून ने उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए प्रेरित किया. देशभर की यात्राओं के दौरान उन्होंने महसूस किया कि भारत में घूमने वाले यात्रियों के लिए ऐसा कोई एक मंच नहीं है, जहां लोग सुरक्षित यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा कर सकें, एक-दूसरे की मदद कर सकें और जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद साथी भी मिल सकें. इसी सोच के साथ एक फेसबुक पेज बनाया गया, जो धीरे-धीरे हजारों और फिर लाखों ट्रैवलर्स को जोड़ता चला गया. आज BATI करीब तीन लाख सदस्यों वाला देश के सबसे बड़े ट्रैवल समुदायों में शामिल है.

स्टेशनरी वितरण और जरूरतमंद परिवारों की सहायता
कपड़े, स्टेशनरी वितरण और जरूरतमंद परिवारों की सहायता (ईटीवी भारत)

सदस्य बनने के लिए सिर्फ यात्रा का जुनून जरूरी : BATI से जुड़ने के लिए किसी प्रकार की सदस्यता परीक्षा, शुल्क या अन्य प्रक्रिया नहीं है. संगठन का मानना है कि यदि किसी व्यक्ति में घूमने-फिरने का शौक है, नई जगहों, संस्कृति और लोगों को जानने की इच्छा है या फिर वो सकारात्मक सोच के साथ यात्रा करना चाहता है, तो वो इस परिवार का हिस्सा बन सकता है. संगठन का उद्देश्य केवल ट्रैवलिंग नहीं, बल्कि आपसी सहयोग और विश्वास का माहौल तैयार करना है.

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हर अभियान में स्थानीय टीमें निभाती हैं जिम्मेदारी : राष्ट्रीय स्तर पर BATI की एडमिन टीम पूरे नेटवर्क का समन्वय करती है, जबकि अलग-अलग राज्यों और शहरों में सक्रिय सदस्य स्थानीय स्तर पर यात्राएं, ट्रैकिंग कार्यक्रम और सामाजिक अभियान संचालित करते हैं. किसी भी सामाजिक कार्य या ट्रैवल इवेंट में तीन लाख सदस्य एक साथ शामिल नहीं होते, बल्कि जिस क्षेत्र में गतिविधि आयोजित होती है, वहां के सदस्य नेतृत्व संभालते हैं. जरूरत पड़ने पर दूसरे शहरों के सदस्य भी आर्थिक या अन्य माध्यमों से सहयोग करते हैं.

हिमाचल प्रदेश में एक जरूरतमंद परिवार के जर्जर मकान की छत का मरम्मत कराया गया
हिमाचल प्रदेश में एक जरूरतमंद परिवार के जर्जर मकान की छत का मरम्मत कराया गया (ईटीवी भारत)

क्राउड फंडिंग और सदस्यों के सहयोग से चलता है सेवा का कारवां : संगठन के सदस्य महेश पारीक ने बताया कि बाटी किसी कॉर्पोरेट फंडिंग या स्थायी आर्थिक सहायता पर निर्भर नहीं है. सामाजिक अभियानों के लिए आवश्यक धनराशि संगठन के सदस्य स्वैच्छिक सहयोग और क्राउड फंडिंग के माध्यम से जुटाते हैं. किसी भी अभियान के लिए पहले जरूरत का आकलन किया जाता है, फिर सदस्य अपनी इच्छा से आर्थिक सहयोग करते हैं. पूरे अभियान का आय-व्यय पारदर्शी रखा जाता है, ताकि प्रत्येक सहयोगकर्ता को ये जानकारी रहे कि उसका योगदान किस कार्य में और किस प्रकार खर्च हुआ.

BATI के कुछ अभियान :

  1. हिमाचल प्रदेश में एक जरूरतमंद परिवार के जर्जर मकान की छत की मरम्मत के लिए सदस्यों ने आर्थिक सहयोग जुटाकर पूरा कार्य कराया.
  2. विभिन्न राज्यों में जरूरतमंद परिवारों तक कपड़े पहुंचाने, गरीब बच्चों को स्टेशनरी उपलब्ध कराने और नियमित रक्तदान अभियानों का आयोजन.
  3. प्राकृतिक आपदाओं या आपात स्थितियों में भी संगठन के सदस्य स्थानीय स्तर पर राहत कार्यों में आगे आए.

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