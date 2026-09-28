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गोरखपुर में बैक फ्लो ने मचाया हाहाकार, जलभराव पर सांसद और पार्षद में बहस!

समस्या पर जोरदार सियासत, सड़कों पर उतरे सांसद

जलकैदी बने लोग!
जलकैदी बने लोग! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 1:24 PM IST

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गोरखपुर: गोरखपुर में शुक्रवार और शनिवार को हुई जोरदार बारिश के बाद पूरा शहर जलमग्न हो गया. इस हालात के बीच सांसद रवि किशन से ब‍ेतियाहाता मोहल्‍ले के पार्षद और अधिवक्‍ता विश्‍वजीत त्रिपाठी की बहस की चर्चा भी जोरों पर है. हालांकि सांसद ने जल्द ही हालात सामान्य होने का भरोसा नगरवासियों को दिया.

जलभराव पर सांसद और पार्षद में बहस! (Video Credit: ETV Bharat)

सड़कों पर उतरे सांसद: तीखी बहसबाजी की चर्चा के बीच सांसद ने अपना वीडियो जारी करके कहा है कि गोरखपुर में जल भराव की जो समस्या हुई उसके निदान के लिए वह नगर आयुक्त, महापौर के साथ सड़क पर निकलकर खुद जायजा लिए और निदान में जुट जाने को कहा. जिस जगह सांसद रहते हैं उनका घर भी पानी में डूबा हुआ था. सड़क पर दो से ढाई फीट पानी था.

जल्द ही समाधान का भरोसा
जल्द ही समाधान का भरोसा (Photo Credit: ETV Bharat)

पार्षद ने क्या कहा: पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी ने कहा कि मेरी पूरी बातचीत को देख लिया जाए मैं उनसे यही कहा कि पार्षद का दायरा सिर्फ नगर निगम तक बात करने का है. हम नगर निगम के अधिकारियों से बात कर जल निकासी का जो प्रयास कर रहे थे. वह रामगढ़ ताल के पॉम पैराडाइज के पास लगे फाटक और और तरकुलानी रेगुलेटर के फाटक बंद होने की वजह से प्रवाहित हो रहा था. जिससे बैक फ्लो होकर पानी व्यापारियों, लोगों के घरों में जा रहा था. इसके तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों के करोड़ों के व्यापार चौपट हो गए हैं. व्यापारियों ने नगर आयुक्त और महापौर को खुद घेर लिया और उन्हें कहां की पहले सुध लिए होते तो ऐसी समस्या नहीं आती.

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सांसद रवि किशन का घर पानी में डूबा
पार्षद विश्वजीत त्रिपाठी
RAVI KISHAN MP
GORAKHPUR WATERLOGGING

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