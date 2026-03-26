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झारखंड में हर बच्चे तक शिक्षा मिशन पर जोर, रांची समेत इन जिलों में 'बैक टू स्कूल' अभियान की शुरुआत

रांची: झारखंड में शिक्षा को मजबूत करने और हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने के लक्ष्य के साथ 9 अप्रैल से 'बैक टू स्कूल' अभियान की शुरुआत होने जा रही है. यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें खास फोकस ऐसे बच्चों पर रहेगा जो अब तक स्कूल से दूर हैं या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं.

जमीनी स्तर पर रणनीति

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से इसकी तैयारी की जा रही है. अभियान की शुरुआत राज्य स्तरीय बैठक से होगी, जिसके बाद जिला और प्रखंड स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी. इसके जरिए जमीनी स्तर पर रणनीति को मजबूत किया जाएगा.

घर-घर जाकर बच्चों की स्थिति का आकलन

विद्यालय स्तर पर 15 अप्रैल से अभियान की असली तस्वीर नजर आएगी, जब शिक्षक और शिक्षाकर्मी घर-घर जाकर बच्चों की स्थिति का आकलन करेंगे. आंगनबाड़ी केंद्रों से पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित करने पर विशेष जोर रहेगा. इसके साथ ही 5 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है.

बच्चों को शिक्षा से जोड़ना

रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस अभियान को लेकर कहा कि, 'बैक टू स्कूल अभियान का उद्देश्य सिर्फ नामांकन बढ़ाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे. जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और स्थानीय समुदाय मिलकर हर घर तक पहुंचेंगे और बच्चों को स्कूल से जोड़ने का काम करेंगे. अभिभावकों की भागीदारी इस अभियान की सफलता की कुंजी होगी'.