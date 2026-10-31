बैक पेन होने के कारण और उपाय : अस्थि रोग विशेषज्ञ ने बताई 90 फीसदी समस्याओं की 'एक दवाई'
घुटनों का दर्द ज्यादातर महिलाओं में होता है, लेकिन 60 वर्ष की उम्र के बाद, तो पुरुषों में यह ज्यादा पाया जाता है.
Published : October 31, 2026 at 4:43 PM IST
अजमेर : बैक पेन अब एक आम समस्या बन चुकी है. आंकड़ों के मुताबिक औसतन 40 फीसदी लोगों में बैक पेन की तकलीफ है. बैक पैन का मुख्य कारण बिगड़ी हुई जीवन शैली है. यह समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में देखी जा रही है. शनिवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नए सभागार में आयोजित सेमीनार में विशेषज्ञों के संबोधन में इसी समस्या के इलाज और नई तकनीकों पर मंथन हुआ. सेमीनार में भाग लेने आए एसएमएस अस्पताल, जयपुर के अधीक्षक डॉ मृणाल जोशी ने कमर और पीठ दर्द से जुड़ी 90 फीसदी समस्याओं का उपाय भी बताया.
एक्स–रे नॉर्मल होने के बावजूद भी पीठ दर्द की समस्या : डॉ मृणाल जोशी ने बताया कि महिलाएं ही नहीं पुरुषों में भी बैक पेन की समस्या काफी बढ़ रही है. रेलवे स्टेशन पर कुलियों, एयरपोर्ट पर वजन उठाने वाले या किसी मजदूर को भी बैक पेन हो सकता है. डॉ जोशी ने कहा कि 2004 में जयपुर में एक शोध किया गया. इनमें रेलवे स्टेशन के कुलियों और एसएमएस अस्पताल के सामने राजस्थान बैंक के कर्मचारियों के पीठ के एक्स-रे करवाए गए. सबके एक्स–रे नॉर्मल होने के बावजूद भी ज्यादातर लोगों में पीठ दर्द की शिकायत थी. इस शोध से समझ में आए कि एक्स-रे या सोनोग्राफी से जरूरी नहीं है कि दर्द का कारण सामने आए.
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'दर्द शरीर ही नहीं दिमाग से भी जुड़ा हुआ' : उन्होंने बताया कि जो लोग कार्य कर रहे हैं और पैदल चलते हैं, वे ठीक हैं. वातानुकूलित कमरों में बैठकर काम करने वाले लोगों को बैक पेन है और वजन उठाने का काम करने वाले कई लोग भी बैक पेन से पीड़ित हैं. उन्होंने बताया कि दर्द कोई सिंगल पॉइंट नहीं है. दर्द, इमोशन, अतीत के अनुभव, कई लोगों को डर लगता है तो उन्हें दर्द भी ज्यादा होता है. किसी व्यक्ति को चोट लगी है और उसे मुआवजे की उम्मीद है, तो उसे भी ज्यादा दर्द होता है. दर्द शरीर की समस्या के साथ-साथ दिमाग की समस्या पर भी निर्भर करता है.
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बैक पेन के एक नहीं अनेक कारण : इन सभी बातों से जो आउटपुट निकलता है, वही मरीज अपने डॉक्टर को बताता है. इसलिए यह आवश्यक है कि उस आउटपुट को ही खत्म किया जाए कि वह कहां से शरीर में इनपुट हो रहा है. मसलन चोट, तनाव, मांसपेशियों की कमजोरी समेत बैक पेन के कई कारण हैं. यदि किसी व्यक्ति को बैक पेन है, तो यह जरूरी नहीं कि उसके बैक पेन का कारण भी एक ही हो.
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'बच्चों में भी हो रहा है बैक पेन' : उन्होंने बताया कि गलत पाश्चर में उठना, बैठना या लंबे समय तक बैठने के कारण भी बैक पेन की समस्या हो सकती है. डॉ जोशी ने बताया कि कोरोना के समय जब स्कूल बंद हो गए थे, तब घर में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे. उस ऑनलाइन पढ़ाई का जरिया मोबाइल था. कोरोना जाने के बाद बच्चों में मोबाइल चलाने की आदत विकसित हो गई. अब वे मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं. 14 वर्ष के बच्चे को सीवियर डिस्क कोलैप्स हो जाना, गर्दन में दर्द होना हमारे लिए भी आश्चर्य की बात है. यह सभी करण लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं. उन्होंने कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि इन सभी समस्याओं की कोई एक दवा है तो मेरा कहना यही है कि रोज पैदल घूमने जाएं, व्यायाम करें और एक्टिव रहें.
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'40 फीसदी लोग बैक पेन से ग्रसित' : डॉ जोशी ने बताया कि गृहणियों में बैक पेन और जोड़ों में दर्द को लेकर समस्या रहती है. इसको लेकर भी शोध किया गया. उसमें दिलचस्प वजह सामने आई है. अस्पताल की ओपीडी में घुटनों के दर्द के मामले में महिलाएं अधिक आती हैं. इसका कारण यह भी है कि महिलाओं के पास समय है, जबकि पुरुष अपने काम पर जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब तो 35 से 40 वर्ष की आयु में भी घुटने दर्द की समस्या लेकर महिलाएं आ रही हैं. इससे शोध में एक बात सामने आई कि इसका कारण सार्कोपीनिया है. यानी शरीर में चर्बी अधिक होने के कारण मांसपेशियां भी कमजोर होकर चर्बी में परिवर्तित हो जाती हैं.
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सेवानिवृत्ति के बाद पुरुष भी दर्द के शिकार : उन्होंने बताया कि छोटा-मोटा दर्द जीवन में चलता रहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शरीर की मांसपेशियों में इतनी ताकत नहीं है कि वह शरीर के वजन को स्पोर्ट कर सकें, तो वह दर्द का कारण बन जाती है. डॉ जोशी ने बताया कि घुटनों का दर्द ज्यादातर महिलाओं में होता है, लेकिन 60 वर्ष की उम्र के बाद देखेंगे, तो पुरुषों में घुटनों का दर्द ज्यादा पाया जाता है. यानी पुरुष काम करते-करते अचानक रुक जाते हैं. यानी सेवानिवृत्ति लेते हैं, तब उनके साथ यह समस्या अधिक होती है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में 30 से 40 फीसदी लोगों में बैक पेन की शिकायत है. उन्होंने बताया कि जागरूकता समाज के स्तर पर आनी चाहिए. संदेश यही है कि व्यायाम और पैदल चलना ही मेडिसिन है.