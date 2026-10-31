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बैक पेन होने के कारण और उपाय : अस्थि रोग विशेषज्ञ ने बताई 90 फीसदी समस्याओं की 'एक दवाई'

मीडिया से बात करते डॉ मृणाल जोशी ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : बैक पेन अब एक आम समस्या बन चुकी है. आंकड़ों के मुताबिक औसतन 40 फीसदी लोगों में बैक पेन की तकलीफ है. बैक पैन का मुख्य कारण बिगड़ी हुई जीवन शैली है. यह समस्या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में देखी जा रही है. शनिवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नए सभागार में आयोजित सेमीनार में विशेषज्ञों के संबोधन में इसी समस्या के इलाज और नई तकनीकों पर मंथन हुआ. सेमीनार में भाग लेने आए एसएमएस अस्पताल, जयपुर के अधीक्षक डॉ मृणाल जोशी ने कमर और पीठ दर्द से जुड़ी 90 फीसदी समस्याओं का उपाय भी बताया.