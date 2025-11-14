ETV Bharat / state

पालतू पशुओं में फैल रहा जानलेवा रोग, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में दूध और मांस की बिक्री बैन

फैल रहा है खतरनाक एंथ्रेक्स रोग, आसपास फैलने की आशंका जिला पशुरोग रिसर्च प्रयोगशाला छिंदवाड़ा द्वारा पत्र के माध्यम से पशुओं में बैसिलस एन्थ्रेसिस एंथ्रेक्स रोग संक्रमण पाया गया है. इस रोग में पशुओं में नाक एवं खुरों पर घाव, ज्वर, दूध उत्पादन में कमी तथा मृत्यु के लक्षण पाए गए हैं. प्रारंभिक जांच से यह संभावना व्यक्त की गई कि यह रोग आसपास के गांव में भी फैल सकता है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पांढुर्णा और छिंदवाड़ा कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.

छिंदवाड़ा/पांढुर्ना: हिवरा पृथ्वीराम में कुछ दिनों से पालतू पशुओं गौवंश एवं बकरियों में संक्रामक रोग के लक्षण सामने आने के बाद पांढुर्ना और छिंदवाड़ा कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं. पशु चिकित्सा विभाग ने बताया कि यह बीमारी एक पशु से दूसरे पशुओं में फैलती है. इसके साथ ही कई बार इंसानों में भी फैलने की आशंका रहती है. इसके चलते छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में कलेक्टर ने सुरक्षा की दृष्टि से बड़े कदम उठाए हैं.

इन पर लगा प्रतिबंध, घर-घर हो रहा सर्वे

प्रभावित क्षेत्र में पशुओं के आवागमन, खरीद-फरोख्त, दूध एवं मांस विक्रय पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है. पशुपालन विभाग द्वारा विशेष दल गठित कर रोगग्रस्त पशुओं की पहचान, पृथक्करण, उपचार एवं टीकाकरण का काम प्रारंभ किया गया. राजस्व विभाग को मृत पशुओं को खुले में न फेंकने एवं निर्धारित प्रक्रिया अनुसार गहरे गड्ढे में चूना और नमक डालकर दफनाने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच, जल एवं दुग्ध नमूनों की जांच की जा रही है. वहीं पुलिस विभाग प्रभावित क्षेत्र में पशुओं के आवागमन पर रोक सुनिश्चित कर रही है.

गांवों में की जा रही है मुनादी

संयुक्त निरीक्षण दल पशुपालन, स्वास्थ्य, राजस्व एवं पुलिस विभाग प्रतिदिन निगरानी कर रहा है एवं ग्रामीणों को माइक व सूचना पत्र के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है. फिलहाल कुल 12 पशुओं में संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं, जिनमें से 1 का इलाज किया जा चुका है, जबकि कुछ पशुओं की मौत की सूचना प्राप्त हुई है.

छिंदवाड़ा और पांढुर्ना में घर-घर हो रहा सर्वे (ETV Bharat)

कलेक्टर ने लगाए प्रतिबंध

छिंदवाड़ा और पांढुर्णा कलेक्टर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं. प्रभावित क्षेत्र में पशु बाजार, मेला एवं व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे संक्रमित पशुओं के संपर्क में न आएं तथा किसी भी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ग्राम सचिव, पशु चिकित्सक या स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें. प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य है, उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.

क्या होती है एंथ्रेक्स बीमारी, इस तरह करती है अटैक

बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है. यह मुख्य रूप से शाकाहारी जानवरों को प्रभावित करता है. हालांकि अन्य स्तनधारी और कुछ पक्षी भी इससे संक्रमित हो सकते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मनुष्य आमतौर पर संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने या दूषित पशु उत्पादों के संपर्क में आने से इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं. यह मनुष्यों में संक्रमित जानवरों या दूषित जानवरों के उत्पादों जैसे खाल, बाल, ऊन के संपर्क में आने से फैलता है. बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया बीजाणु एक प्रतिरोधी रूप बनाता है, जो मिट्टी में दशकों तक जीवित रह सकते हैं. लोग इन बीजाणुओं को सांस के जरिए, त्वचा पर घाव से, या भोजन के साथ निगल सकते हैं.