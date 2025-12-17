ETV Bharat / state

हरियाणा में शीतकालीन सत्र को लेकर BAC की बैठक, CM हाउस पर बीजेपी विधायक दल की बैठक में बनेगी रणनीति

हरियाणा में शीतकालीन सत्र को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई जिसमें शीतकालीन सत्र की तारीख पर मुहर लग गई है.

BAC meeting regarding winter session in Haryana BJP legislature party meeting at Chief Minister Nayab Singh Saini residence
हरियाणा में शीतकालीन सत्र को लेकर BAC की बैठक
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 17, 2025 at 4:28 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 4:54 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई जिसमें शीतकालीन सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर लग चुकी है.

चंडीगढ़ में BAC की बैठक : हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी(BAC) की बैठक हुई जिसमें शीतकालीन सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर लगाई गई. बैठक के बाद बताया गया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिवसीय होगा जो 18 दिसंबर के अलावा 19 और 22 दिसंबर को रहेगा.

हरियाणा में शीतकालीन सत्र को लेकर BAC की बैठक

बीएसी की बैठक में ये थे शामिल : बीएसी की बैठक में स्पीकर हरविंद्र कल्याण ,मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा , कैबिनेट मंत्री अनिल विज , कृष्ण बेदी, डिप्टी स्पीकर डॉ कृष्ण मिढ़ा और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे. बैठक के बाद नेता विपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि हमने अवधि बढ़ाने की मांग की थी.

BAC meeting regarding winter session in Haryana BJP legislature party meeting at Chief Minister Nayab Singh Saini residence
बैठक के लिए पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गीता भुक्कल

BJP विधायक दल की बैठक : वहीं हरियाणा के शीतकालीन सत्र की रणनीति को लेकर आज शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास पर विधायक दल की बैठक होगी जिसमें हरियाणा भाजपा के तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और विपक्ष की रणनीति का सदन में जवाब देने के लिए काउंटर रणनीति बनाई जाएगी.

BAC meeting regarding winter session in Haryana BJP legislature party meeting at Chief Minister Nayab Singh Saini residence
बैठक के लिए पहुंचे अनिल विज

कांग्रेस की हो चुकी बैठक : हरियाणा कांग्रेस ने पहले ही विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना डाली है. मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक हुई जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया. पार्टी ने फैसला लिया है कि सदन के भीतर खेल परिसरों में खेल सुविधाओं और सामग्री के अभाव और बदहाली, फर्जी मतदाताओं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकार बनाने जैसे मुद्दों पर काम रोको प्रस्ताव लाया जाएगा. इसके साथ ही अरावली को बचाने, जलभराव मुआवजा, बढ़ते प्रदूषण, धान घोटाला, कानून व्यवस्था, मनरेगा, बढ़ते नशे, भ्रष्टाचार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को ध्यानाकर्षण और अल्प चर्चा प्रस्तावों के माध्यम से उठाया जाएगा.

BAC meeting regarding winter session in Haryana BJP legislature party meeting at Chief Minister Nayab Singh Saini residence
मंगलवार को हो चुकी कांग्रेस विधायक दल की बैठक

