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रेवाड़ी में चलती एंबुलेंस में महिला की डिलीवरी, बेटी को दिया जन्म, डॉक्टर की सूझबूझ से जच्चा-बच्चा स्वस्थ

रेवाड़ी: मंगलवार को रेवाड़ी में महिला ने चलती एंबुलेंस में बच्ची को जन्म दिया. दरअसल डायल 112 पर कॉल आई कि गिंदोखर गांव में महिला की डिलीवरी होनी है. सूचना मिलने के बाद सिविल अस्पताल से चालक सुनील कुमार इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियन अशोक कुमार एंबुलेंस लेकर गांव पहुंच गए. इसके बाद गर्भवती महिला को लेकर एंबुलेंस सिविल अस्पताल के लिए निकली. रास्ते में ही महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ गई.

चलती एंबुलेंस में महिला की डिलीवरी: ईएमटी अशोक कुमार ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एंबुलेंस में ही महिला की डिलीवरी करा दी. महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया. बाद में जच्चा-बच्चा को अस्पताल दाखिल कराया गया. रेवाड़ी जिले के गांव गिंदोखर निवासी सुनील की पत्नी प्रवेश देवी को दो संतान पहले से हैं. वो गर्भवती थी और स्वास्थ्य विभाग से लगातार चेकअप करा रही थी. मंगलवार को प्रसव पीड़ा शुरू होते ही परिजनों ने एंबुलेंस बुलवा ली.

रास्ते में प्रसव पीड़ा बढ़ी: जब प्रवेश को एंबुलेंस में लेकर सिविल अस्पताल लाया जा रहा था, तो रास्ते में प्रसव पीड़ा बढ़ गई. ईएमटी अशोक कुमार ने चलती एंबुलेंस में ही प्रवेश की सफलतापूर्वक डिलीवरी करा दी. एंबुलेंस ने अस्पताल पहुंचकर प्रवेश को नवजात बच्ची सहित प्रसूती वार्ड में दाखिल करा दिया. इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने जच्चा और बच्चा दोनों की जांच की.