पीलीभीत टाइगर रिजर्व में गूंजी नन्हे 'करभ' की चिंघाड़, 18 दिन पहले हथिनी जन्म देकर छोड़ गई थी
2 दिसंबर को बिजनौर के वन क्षेत्र में पैदा हुआ था, टीम कर रही देखभाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 8:24 AM IST
पीलीभीत: पीलीभीत टाइगर रिजर्व के कुनबे में एक बेहद नन्हा और प्यारा सदस्य शामिल हुआ. शनिवार को इस नन्हे करभ के आगमन पर वन विभाग के अधिकारियों ने उसका स्वागत किया. दरअसल, 18 दिन पहले बिजनौर के जंगलों में जन्म लेते ही हाथी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया था, जिसे शनिवार को पीलीभीत टाइगर रिजर्व भेजा गया.
कब हुआ था जन्म: 2 दिसंबर को बिजनौर के वन क्षेत्र में पैदा होने के बाद बच्चे को हथिनी छोड़कर चली गई थी. वन विभाग ने काफी कोशिशें कर उसे मां के पास वापस भेजने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद उसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व भेजने का निर्णय लिया गया.
टाइगर रिजर्व में स्वागत: जब हाथी का बच्चा पीलीभीत पहुंचा तो डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने उसका स्वागत किया. रिजर्व प्रशासन ने इस नन्हे मेहमान के लिए विशेष बाड़े और ठहरने का इंतजाम किया है. डिप्टी डायरेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि 18 दिन के करभ का पालन-पोषण एक मानव शिशु की तरह करना पड़ता है. उसे मां के दूध के विकल्प के तौर पर खास फॉर्मूला डाइट दी जा रही है. इसके लिए एक समर्पित टीम तैनात की गई है, जो पल-पल की रिपोर्ट साझा करेगी.
टीम कर रही निगरानी: पीटीआर के वेटरनरी डॉक्टर दक्ष गंगवार की सीधी निगरानी में करभ को रखा गया है. विशेषज्ञों की यह टीम 24 घंटे उसकी शारीरिक गतिविधियों, तापमान और आहार पर नजर रख रही है. चूंकि करभ अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसकी सेहत को लेकर कोई जोखिम नहीं लिया जा रहा है.