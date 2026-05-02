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दलमा का नया 'स्टार' बना नन्हा गजराज 'बादल', अपनी मासूमियत से जीत रहा पर्यटकों का दिल

सरायकेला: सरायकेला-खरसावां जिले के प्रसिद्ध दलमा वन्यजीव अभयारण्य में इन दिनों एक नन्हा मेहमान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. सारंडा के जंगलों से रेस्क्यू कर लाए गए इस दो महीने के हाथी के बच्चे का नाम 'बादल' रखा गया है. अपनी चुलबुली हरकतों और मासूमियत के कारण बादल न केवल दलमा, बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हो रहा है.

​विस्फोट में घायल होकर झुंड से बिछड़ा था बादल

​बादल की कहानी जितनी भावुक है, उतनी ही प्रेरणादायक भी. साल 2025 के अंत में सारंडा के जंगलों में हुए एक विस्फोट के दौरान यह नन्हा हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया था. गंभीर रूप से घायल और अनाथ अवस्था में वन विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू किया. मृत्यु के करीब पहुंच चुके इस हाथी को बच्चे को नया जीवन देने के लिए वन कर्मियों ने दिन-रात एक कर दिया. आज बादल पूरी तरह स्वस्थ है और वनकर्मी उसे अपने बच्चे की तरह दुलार रहे हैं.

दलमा का नया 'स्टार' बना नन्हा गजराज 'बादल' (Etv Bharat)

​बादल के लिए VIP इंतजाम

​मकुलाकोचा में रह रहे बादल की सुख-सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है. बढ़ती गर्मी से राहत देने के लिए विभाग ने उसके लिए एक निजी स्विमिंग पूल और रहने के स्थान पर कूलर की व्यवस्था की है.