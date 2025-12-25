तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के जंगल से भटका हिरण का बच्चा, गांव में पहुंचा
वन विभाग ने हिरण के बच्चे का रेस्क्यू किया और सुरक्षित टाइगर रिजर्व एरिया में उसके झुंड में छोड़ा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 25, 2025 at 3:07 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: गुरुवार सुबह तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के जंगल से एक हिरण का बच्चा रास्ता भटक गया. हिरण का बच्चा कोरिया जिले के रिहायसी क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में पहुंच गया. गांव में आवारा कुत्तों द्वारा हिरण के बच्चे पर हमला किए जाने की आशंका के बीच वह जान बचाने के लिए एक घर में जा घुसा.
जंगल से भटककर गांव में पहुंचा हिरण
वन विभाग के एसडीओ अखिलेश मिश्रा ने बताया कि हिरण के बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए तत्परता दिखाई गई. वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हिरण के बच्चे को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व पार्क परिक्षेत्र में बने बाड़े में रखा.
पशु चिकित्सकों ने हिरण के बच्चे की जांच-पड़ताल की. चिकित्सकीय परीक्षण में वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया. जांच के बाद वन विभाग की निगरानी में हिरण के बच्चे को सुरक्षित रूप से जंगल में उसके झुंड के बीच छोड़ दिया गया.
वन विभाग की टीम ने समय पर कार्रवाई करके एक बेजुबान वन्यजीव की जान बचाई है: ग्रामीण
कहां है तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व
छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बना है. तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है. तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कोरिया और सूरजपुर जिले तक फैला है. तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व लगभग 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला एक बड़ा क्षेत्र है जो बाघों, हाथियों और कई पक्षी प्रजातियों का नेचुरल घर है. पार्क मध्य प्रदेश और झारखंड के टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है, जो इसे एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा बनाता है. पार्क में कई दुर्लभ जीव जंतुओं का निवास है.
पार्क से जुड़ी बड़ी बातें
- देश का 56वां टाइगर रिजर्व.
- रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, हाथी, भालू, बाइसन और 250 से अधिक पक्षी प्रजातियों का घर है.
- बाघों व हाथियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवास गलियारा है, जो इसे वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बनाता है.
- पार्क कोरिया, सूरजपुर, एमसीबी और बलरामपुर जिलों में स्थित है, जो मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमाओं से सटा है.