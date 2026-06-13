रतनपुर के तालाब में मगरमच्छ, अंडों से निकले 6 बेबी क्रोकोडाइल
सुबह सुबह तालाब में नहाने पहुंचे लोगों ने मगरमच्छ के बच्चों को देखा और वन विभाग को इसकी सूचना दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 13, 2026 at 10:00 AM IST
बिलासपुर: धार्मिक नगरी रतनपुर के बिकमा तालाब में सुबह उस समय लोगों में कौतूहल मच गया, जब तालाब के बाहर मगरमच्छ के 6 बच्चे दिखाई दिए. मगरमच्छ ने तालाब किनारे अंडे दिए थे, जिनसे बच्चे बाहर निकले. सुबह तालाब में नहाने पहुंचे लोगों ने जब मगरमच्छ के बच्चों को देखा तो इसकी सूचना तत्काल रतनपुर पुलिस और वन विभाग को दी.
तालाब में मिले मगरमच्छ के बच्चे
तालाब में मगरमच्छ होने की सूचना मिलते पर रतनपुर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.इस दौरान वार्ड पार्षद मनोज कुमार पाटले भी मौके पर उपस्थित रहे. पार्षद ने बताया कि इसकी सूचना रतनपुर थाने में और वन विभाग को दी गई. जिसके बाद मगरमच्छ के बच्चों को फॉरेस्ट विभाग को सौंपा गया. पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से मगरमच्छ के बच्चों को सुरक्षित वन विभाग कार्यालय ले जाया गया, जहां से वन विभाग की टीम ने उन्हें सुरक्षित खुटाघाट डैम में छोड़ दिया.
स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि तालाब के किनारे बड़े बड़े अंडे दिखाई दे रहे हैं. जिसके बाद मैं वहां पहुंचा तो अंडों से मगरमच्छ के बच्चे निकल रहे थे. पांच निकल चुके थे, एक बच्चा हमारे सामने अंडे से निकाला -मनोज कुमार पाटले, वार्ड पार्षद
लोगों को तालाब में सावधानी बरतने की सलाह
स्थानीय लोगों के अनुसार बिकमा तालाब में अभी भी करीब तीन मगरमच्छ मौजूद हैं. वन विभाग द्वारा क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है. लोगों से अपील की गई है कि तालाब में सावधानी बरतें व किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर तत्काल वन विभाग या पुलिस को सूचना दें.