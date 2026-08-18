ETV Bharat / state

JSSC-CGL रिजल्ट रद्द करने पर बाबूलाल का तंज, बोले- छात्र CBI जांच पर अड़े हैं, तो अपनी ही बातों से पीछे क्यों हट रहे हेमंत?

डिजाइन इमेज ( @yourBabula @hemantsorenJMM )