JSSC-CGL रिजल्ट रद्द करने पर बाबूलाल का तंज, बोले- छात्र CBI जांच पर अड़े हैं, तो अपनी ही बातों से पीछे क्यों हट रहे हेमंत?
JSSC-CGL परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया गया है. इस पर बाबूलाल मरांडी ने तंज कसते हुए सीएम को पुरानी बातें याद दिलाईं हैं.
Published : August 18, 2026 at 2:08 PM IST|
Updated : August 18, 2026 at 3:20 PM IST
रांची: झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर पिछले करीब 25 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों के बीच JSSC CGL परीक्षा परिणाम रद्द करने के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर सियासत तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुराने बयान को याद दिलाते हुए उन पर निशाना साधा है.
सीएम ने 50 साल तक जेल में डालने की दी दी चुनौती
बाबूलाल मरांडी ने आज एक्स पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को टैग करते हुए 6 नवंबर 2024 की उस सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया था. बाबूलाल ने लिखा कि उस समय उन्होंने सीजीएल में 25 लाख रुपये में सीट बेचने का मुद्दा उठाया था. इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक्स पोस्ट में कहा था कि युवाओं के मामले में अगर एक भी गलती मिल जाए तो उन्हें पांच नहीं, 50 साल तक जेल में डाल दिया जाए.
साल 2024 में सीएम ने विपक्ष पर लगाए थे आरोप
बाबूलाल के मुताबिक, उस वक्त मुख्यमंत्री ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा था कि वे किसी भी एजेंसी से इस मामले की जांच करा सकते हैं. हेमंत सोरेन ने अपने जवाब में तत्कालीन सरकार की नीतियों और परीक्षाओं में लगातार आ रही बाधाओं को लेकर भी बाबूलाल पर सवाल उठाए थे. साथ ही आरोप लगाया था कि उनके और उनके दल द्वारा पोषित कोचिंग माफिया और PIL गैंग के जरिए मामले को कोर्ट में ले जाकर परीक्षाओं को बाधित किया जा रहा है.
सीएम ने नियुक्तियों को लटकाने का लगाया था आरोप
मुख्यमंत्री के उस समय के पोस्ट में यह भी कहा गया था कि उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया, लेकिन विपक्ष ने उसे काला कानून बताते हुए राजभवन से लेकर विधानसभा तक हंगामा किया. हेमंत सोरेन ने बाबूलाल से सवाल किया था कि आखिर वे किसके हित में साथ दे रहे थे और नियुक्तियों को लटकाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने की कोशिश क्यों कर रहे थे.
छात्र CBI जांच पर अड़े हैं तो पीछे क्यों हट रहे?
इन्हीं पुराने बयानों को सामने रखते हुए बाबूलाल मरांडी ने आज मुख्यमंत्री से सवाल किया कि जब आज छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं, तो मुख्यमंत्री अपनी ही कही बातों से पीछे क्यों हट रहे हैं? बाबूलाल ने लिखा कि अगर सरकार वास्तव में दोषियों को सजा दिलाना चाहती है तो सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए. उन्होंने साफ किया कि विपक्ष किसी के लिए 50 साल की जेल नहीं मांग रहा, बल्कि कानूनसम्मत कार्रवाई और सजा की मांग कर रहा है.
दरअसल, JSSC CGL समेत JPSC और JSSC की विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलनरत हैं. आंदोलनकारी छात्रों की प्रमुख मांगों में JSSC CGL और टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने के साथ-साथ सीबीआई जांच की मांग शामिल है. अब सरकार की ओर से CGL और टीडीपीएल के परिणामों को रद्द करने के फैसले के बाद बाबूलाल मरांडी ने इसी मुद्दे को मुख्यमंत्री के पुराने बयान से जोड़कर सियासी हमला बोला है.
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