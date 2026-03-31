शराब घोटाला मामले में एसीबी की भूमिका पर बाबूलाल ने उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग पर पलटवार करने में जुटा जेएमएम
जेल में बंद पूर्व एक्साइज सेक्रेट्री विनय चौबे को एक बार फिर ACB के समय पर चार्जशीट फाइल न कर पाने का फायदा मिला है.
Published : March 31, 2026 at 5:35 PM IST
रांचीः एसीबी के द्वारा चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं होने का लाभ एक बार फिर जेल में बंद पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे को मिलने पर सियासत तेज हो गई है. आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी अदालत द्वारा आरोपी विनय चौबे को जमानत मिलने पर नाराजगी जताते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एसीबी की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि लगता है एसीबी षडयंत्र के तहत इस तरह का काम कर रही है. इस संबंध में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर बाबूलाल मरांडी ने बहुचर्चित शराब घोटाला की चार्जशीट तत्काल दाखिल करने के लिए एसीबी एडीजी को निर्देशित करने का आग्रह किया है.
एसीबी भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही हैः बाबूलाल मरांडी
लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लिखित ज्ञापन सौंपने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर विषय बताते हुए राज्य में 750 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में ACB को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देशित करने एवं इस मामले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की संदेहास्पद भूमिका तथा संपूर्ण प्रकरण की जांच तत्काल CBI से कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट हो चुका है कि एसीबी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए साक्ष्यों और वैधानिक समय-सीमा के साथ जानबूझकर समझौता कर रही है.
घोटाला 38 करोड़ रुपये से बढ़कर 750 करोड़ रुपयेः बाबूलाल मरांडी
वर्ष 2022 में झारखंड की उत्पाद नीति में बदलाव कर एक सिंडिकेट को फायदा पहुंचाया गया, जिससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ था. शुरुआत में यह घोटाला 38 करोड़ रुपये का आंका गया. अब जांच की परतें खुलने के बाद 750 करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है.
इस सुनियोजित लूट में एसीबी की भूमिका तब बेनकाब हुई जब उसने दिखावे के लिए ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की, लेकिन इससे आरोपियों के लिए कानूनी जांच से बचने का रास्ता भी खुल गया. गंभीर बात यह है कि मुख्य आरोपी आईएएस विनय चौबे को 19 अगस्त 2025 को न्यायालय से डिफॉल्ट बेल मिल गया और विनय चौबे की तर्ज पर ही अगले दिन, 20 अगस्त 2025 को सुधीर कुमार दास, सुधीर कुमार और नीरज कुमार को भी न्यायालय ने जमानत दे दी.
समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कीः बाबूलाल मरांडी
इन सभी रसूखदार आरोपियों को यह जमानत पूरी तरह से इसलिए मिली क्योंकि एसीबी ने जानबूझकर 90 दिनों की निर्धारित वैधानिक समय-सीमा के भीतर न्यायालय में उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल ही नहीं किए. इस मामले में 8 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एसीबी ने इस मामले में एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं की है. इसका सीधा परिणाम यह हुआ है कि गिरफ्तार किए गए कुल 17 आरोपियों में से 14 आरोपियों को समय पर चार्जशीट दाखिल न होने के कारण ‘डिफॉल्ट बेल‘ मिल चुका है.
जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर किया पलटवार
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए सत्तारूढ़ जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. पार्टी के केन्द्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी को जो जिम्मेदारी दी गई है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वह रहे अपनी मर्यादा को बनाए रखें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वह अपना काम कर रही हैं. उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी भी अब झेल रही है क्योंकि उनके पास कोई ऐसे मुद्दे नहीं हैं जिस पर वह जनता के बीच जाएं.
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