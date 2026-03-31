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शराब घोटाला मामले में एसीबी की भूमिका पर बाबूलाल ने उठाए सवाल, सीबीआई जांच की मांग पर पलटवार करने में जुटा जेएमएम

रांचीः एसीबी के द्वारा चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं होने का लाभ एक बार फिर जेल में बंद पूर्व उत्पाद सचिव विनय चौबे को मिलने पर सियासत तेज हो गई है. आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी अदालत द्वारा आरोपी विनय चौबे को जमानत मिलने पर नाराजगी जताते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एसीबी की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि लगता है एसीबी षडयंत्र के तहत इस तरह का काम कर रही है. इस संबंध में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर बाबूलाल मरांडी ने बहुचर्चित शराब घोटाला की चार्जशीट तत्काल दाखिल करने के लिए एसीबी एडीजी को निर्देशित करने का आग्रह किया है.

एसीबी भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश कर रही हैः बाबूलाल मरांडी

लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लिखित ज्ञापन सौंपने के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर विषय बताते हुए राज्य में 750 करोड़ रुपये से अधिक के शराब घोटाले में ACB को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने के लिए निर्देशित करने एवं इस मामले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की संदेहास्पद भूमिका तथा संपूर्ण प्रकरण की जांच तत्काल CBI से कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण से यह स्पष्ट हो चुका है कि एसीबी भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए साक्ष्यों और वैधानिक समय-सीमा के साथ जानबूझकर समझौता कर रही है.

बाबूलाल मरांडी और मनोज पांडे का बयान (Etv Bharat)

घोटाला 38 करोड़ रुपये से बढ़कर 750 करोड़ रुपयेः बाबूलाल मरांडी

वर्ष 2022 में झारखंड की उत्पाद नीति में बदलाव कर एक सिंडिकेट को फायदा पहुंचाया गया, जिससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ था. शुरुआत में यह घोटाला 38 करोड़ रुपये का आंका गया. अब जांच की परतें खुलने के बाद 750 करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है.

इस सुनियोजित लूट में एसीबी की भूमिका तब बेनकाब हुई जब उसने दिखावे के लिए ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की, लेकिन इससे आरोपियों के लिए कानूनी जांच से बचने का रास्ता भी खुल गया. गंभीर बात यह है कि मुख्य आरोपी आईएएस विनय चौबे को 19 अगस्त 2025 को न्यायालय से डिफॉल्ट बेल मिल गया और विनय चौबे की तर्ज पर ही अगले दिन, 20 अगस्त 2025 को सुधीर कुमार दास, सुधीर कुमार और नीरज कुमार को भी न्यायालय ने जमानत दे दी.