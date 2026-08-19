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बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच की मांग

बाबूलाल मरांडी ने रद्द की गई सभी परीक्षाओं की जांच CIB से कराने के लिए सीएम को पत्र लिखा है.

Babulal Marandi
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 11:16 PM IST

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रांची: छात्रों का आंदोलन भले ही समाप्त हो गया है लेकिन इसको लेकर सियासत जारी है. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिठ्ठी लिखकर एक बार फिर जेपीएससी जेएसएससी की रद्द की गई परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.

सीआईडी द्वारा की गई दोषपूर्ण एवं संदिग्ध जांच के लिए जिम्मेदार कौन?

मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आज जो अविश्वास, आक्रोश और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके लिए काफी हद तक JSSC-CGL प्रकरण में सीआईडी द्वारा की गई दोषपूर्ण एवं संदिग्ध जांच जिम्मेदार है.

व्यापक आंदोलन की प्रतीक्षा क्यों की?

सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर छात्र लंबे समय से शिकायत करते रहे, प्रमाण प्रस्तुत करते रहे और निष्पक्ष जांच की मांग उठाते रहे, बावजूद इसके आपकी सरकार ने समय रहते कोई ठोस निर्णय नहीं लिया. आखिर सरकार ने छात्रों के व्यापक आंदोलन और बढ़ते जनाक्रोश की प्रतीक्षा क्यों की? यदि सरकार को अंततः परीक्षाएं रद्द करनी ही थीं, तो छात्रों की शिकायतों पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मेरा सीधा प्रश्न है- आपकी सरकार आखिर किसे बचाने का प्रयास कर रही है? यदि सीआईडी ने सीजीएल परीक्षा की गंभीरता और निष्पक्षता से जांच की होती, फर्जी एवं वास्तविक अभ्यर्थियों के बीच स्पष्ट अंतर करते हुए दोषियों को चिह्नित किया होता तथा पूरे षड्यंत्र की तह तक पहुंचने का प्रयास किया होता, तो आज राज्य के लाखों अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रणाली और जांच एजेंसियों से विश्वास समाप्त नहीं होता.

Babulal Marandi wrote letter to CM
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र (Etv Bharat)

सीआईडी की जांच 'लीपापोती' पर रही केंद्रित

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विडंबना यह है कि सीआईडी का ध्यान सीजीएल घोटाले का पर्दाफाश करने के स्थान पर उसमें हुई गड़बड़ियों को दबाने और मामले की लीपापोती करने पर अधिक केंद्रित दिखाई दिया. जांच को सीमित दायरे में रखकर घोटाले के वास्तविक सूत्रधारों, लाभार्थियों और उन्हें संरक्षण देने वाले लोगों को बचाने की कोशिश की गई.

अनुराग गुप्ता की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप

सीजीएल प्रकरण की जांच के दौरान सीआईडी के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों, विशेषकर अनुराग गुप्ता की भूमिका को लेकर अत्यंत गंभीर आरोप सामने आए हैं. आरोप है कि अभ्यर्थियों को जांच से बचाने के नाम पर उनसे भारी 'धनराशि' की वसूली की गई.इसका मतलब यह है कि सीजीएल के अभ्यर्थियों को दो बार 'उगाही' का शिकार बनाया गया. पहली बार बहाली के समय और दूसरी बार सीआईडी जांच के दौरान. ऐसे गंभीर आरोपों के बावजूद अनुराग गुप्ता के खिलाफ निष्पक्ष जांच अथवा कठोर कार्रवाई नहीं होना, आपकी सरकार की मंशा पर स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़ा करता है.

अनुराग गुप्ता पर बाबूलाल मरांडी का गंभीर आरोप

सीएम को लिखे गए पत्र में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मैंने अनुराग गुप्ता और आपकी सरकार के बीच कथित 'सांठगांठ' तथा परस्पर संरक्षण को लेकर पहले भी गंभीर सवाल उठाए हैं. आपके कार्यकाल में हुए कथित 'शराब घोटाले' और उससे संबंधित अनियमितताओं के दस्तावेजों को लेकर भी अनेक गंभीर आरोप एवं आशंकाएं सामने आई हैं, इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. इन आरोपों की सच्चाई जनता के सामने लाने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है, बाद में मनोज कौशिक के नेतृत्व में की गई जांच भी अभ्यर्थियों और आम जनता का विश्वास अर्जित नहीं कर सकी.मनोज कौशिक के विरुद्ध पूर्व में कोयला तस्करी और कथित अवैध उगाही से संबंधित आरोप सामने आते रहे हैं, ऐसी स्थिति में उनके नेतृत्व में हुई जांच की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है. यदि सीआईडी ने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन किया होता तथा जेएसएससी के तत्कालीन अध्यक्ष नीरज सिन्हा और JSSC के प्रभारी अध्यक्ष प्रशात कुमार- सहित इस प्रकरण में संलिप्त सभी लोगों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की होती, तो आज सरकार को यह दिन नहीं देखना पड़ता.

सीआईडी की संदिग्ध कार्यशैली पर सवाल

सीआईडी की इसी अकर्मण्यता और संदिग्ध कार्यशैली के कारण राज्य में राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा संचालन से जुड़ी वैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो चुकी है. अब झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा भी रद्द कर दी गई है, इस परीक्षा के संबंध में सामने आए तथ्य एवं दावे अत्यंत गंभीर हैं.कहा गया है कि टीडीपीएल के कर्ताधर्ता रामवीर सिंह और इनसे जुड़े अभय तिवारी द्वारा इंटरव्यू बोर्ड को प्रभावित अथवा 'सेट' करने की बात कही गई थी. इंटरव्यू में अभ्यर्थियों से कथित 'वसूली' के मामले में तत्कालीन जेपीएससी सदस्य डॉ. अजीता भट्टाचार्य के निजी सहायक ब्रजराम की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.यह दावा भी सामने आया है कि कोड को डिकोड करके विशेष अभ्यर्थियों को तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अपने-अपने बोर्ड में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था. यदि यह दावा सही है, तो यह केवल परीक्षा प्रक्रिया में सामान्य अनियमितता नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से साक्षात्कार को प्रभावित कर योग्य अभ्यर्थियों का अधिकार छीनने का अत्यंत गंभीर मामला है.

बाबूलाल ने उठाए सीआईडी की निष्पक्षता पर सवाल

विशेष रूप से चिंताजनक तथ्य यह है कि संबंधित इंटरव्यू बोर्ड में सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक सहित कई आईपीएस अधिकारी भी शामिल रहे हैं. ऐसी स्थिति में जब सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों की अपनी भूमिका भी जांच के दायरे में आती हो, तब उसी सीआईडी से इस मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? यह स्पष्ट रूप से हितों के टकराव का मामला है कि जिन लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए, उन्हीं से संबंधित संस्था को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है.यदि इंटरव्यू को वास्तव में प्रभावित या प्रबंधित किया गया था, तो इंटरव्यू बोर्ड में शामिल हर अधिकारी और सदस्य का बयान दर्ज होना चाहिए, साथ ही इंटरव्यू बोर्डों के गठन, अभ्यर्थियों के आवंटन, कोडिंग-डिकोडिंग की प्रक्रिया, प्राप्त अंकों, डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, वित्तीय लेन-देन और संबंधित अधिकारियों एवं बिचौलियों की भूमिका की वैज्ञानिक एवं स्वतंत्र जांच होनी चाहिए.सीजीएल जांच के अनुभव के कारण ही जेपीएससी के वर्तमान मामले में भी अभ्यर्थियों को सीआईडी पर भरोसा नहीं है. छात्र किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने कटु अनुभवों एवं सामने आए गंभीर तथ्यों के आधार पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उनकी यह मांग पूर्णतः तार्किक और न्यायोचित है.

सीआईडी को सौंपी गई 23 परीक्षाओं की जांच पर सवाल?

कार्मिक प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि झारखंड सरकार द्वारा नए सिरे से रद्द की गई 23 परीक्षाओं की जांच भी सीआईडी को सौंप दी गई है. सीजीएल जांच में सीआईडी की भूमिका और उसके पदाधिकारियों पर लगे गंभीर आरोपों को पूरा राज्य देख चुका है, ऐसी संस्था को दोबारा 23 परीक्षाओं की जांच सौंपना सरकार की नीयत को सवालों के घेरे में खड़ा करता है. इससे यह आशंका उत्पन्न होती है कि कहीं इन परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं को प्रभावित करने, वास्तविक दोषियों को बचाने अथवा साक्ष्यों को दबाने के उद्देश्य से तो सीआईडी को जांच की जिम्मेदारी नहीं दी गई है.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से की मांग

जेएसएससी सीजीएल परीक्षा घोटाले की जांच अविलंब सीबीआई को सौंपी जाए.
• जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित सभी अनियमितताओं की जांच भी सीबीआई से कराई जाए.
• सरकार द्वारा रद्द की गई सभी 22 परीक्षाओं एवं संदेह के घेरे में सभी 17 परीक्षाओं, परिणामों और नियुक्तियों की जाँच सीआईडी के स्थान पर सीबीआई अथवा किसी अन्य स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से कराई जाए.
• साक्षात्कार बोर्ड में शामिल रहे सभी सदस्यों एवं अधिकारियों के बयान दर्ज कर उनकी भूमिका की निष्पक्ष जांच की जाए.
• साक्षात्कार बोर्ड के गठन, अभ्यर्थियों के आवंटन तथा कथित कोडिंग-डिकोडिंग से संबंधित समस्त अभिलेख, डिजिटल डेटा और अन्य साक्ष्य तत्काल सुरक्षित किए जाएं.
• सीजीएल जांच के दौरान अभ्यर्थियों से कथित अवैध वसूली और दोषियों को बचाने में शामिल सीआईडी पदाधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच कराई जाए.
• जिन अधिकारियों की भूमिका स्वयं संदेह के दायरे में है, उन्हें इन प्रकरणों की जांच से तत्काल अलग किया जाए.
• सीजीएल प्रकरण में दोषपूर्ण जांच करने, साक्ष्य दबाने तथा वास्तविक दोषियों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए.

अविलंब सीबीआई से जांच कराने के लिए निर्णय लें सीएम: बाबूलाल

पत्र के अंत में नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए लिखा है कि यह मामला केवल कुछ परीक्षाओं का नहीं बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य, राज्य की वैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता और पूरी नियुक्ति व्यवस्था की शुचिता से जुड़ा हुआ है.छात्र सालों तक परिश्रम करके परीक्षा देते हैं, उन्हें भ्रष्टाचार, दलाली, पेपर लीक और साक्षात्कार की कथित खरीद-बिक्री के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता. आपकी सरकार यदि वास्तव में निष्पक्ष है और उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे सीबीआई जांच की मांग स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए अन्यथा यह आशंका और अधिक गंभीर होती जाएगी कि सरकार जांच से क्यों बच रही है और आखिर किन लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है? आशा है कि आप युवाओं के भविष्य और राज्यहित को प्राथमिकता देते हुए अविलंब सी.बी.आई. से जांच कराने का निर्णय लेंगे.

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