RINPAS निदेशक नियुक्ति पर बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला, NMC नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप, CM को लिखा पत्र
रिनपास निदेशक नियुक्ति पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने मामले में सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : September 3, 2026 at 4:31 PM IST
रांचीः रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सायकेट्री एंड एलाइड साइंसेज यानी RINPAS के निदेशक पद पर नियुक्ति को लेकर सियासी और प्रशासनिक सवाल खड़े हो गए हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 26 अगस्त 2026 को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रकाशित निदेशक पद के विज्ञापन को तत्काल निरस्त करने की मांग की है. उन्होंने विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं होने और National Medical Commission यानी NMC के निर्धारित मानकों की कथित अनदेखी का मुद्दा उठाया है.
"निदेशक पद के विज्ञापन में योग्यता का उल्लेख नहीं"
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि RINPAS जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता या अहर्ता का उल्लेख ही नहीं किया गया है. उनके अनुसार, किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता प्रमुख शर्तों में शामिल होती है. ऐसे में विज्ञापन में इसका उल्लेख नहीं होना गंभीर त्रुटि है.
NMC के नियमों का पालन जरूरी
पत्र में बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि चिकित्सा संस्थानों में निदेशक, डीन या अधीक्षक जैसे खास पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय संसद के कानून के तहत NMC द्वारा निर्धारित नियमों और योग्यताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए. उन्होंने NMC द्वारा अधिसूचित गजट के पैरा-5 का हवाला देते हुए कहा है कि इन पदों के लिए मेडिकल फैकल्टी से जुड़े योग्य अधिकारियों की पात्रता का प्रावधान है.
2024 की नियमावली को लेकर भी उठाए सवाल
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 14 अक्टूबर 2024 को RINPAS के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित की गई अलग नियमावली पर भी सवाल उठाया है. उनका आरोप है कि इस नियमावली में Non Medical Faculty को भी निदेशक पद के लिए पात्र बनाया गया है. उन्होंने इसे NMC द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत बताया है.
प्रभारी निदेशक से संचालन में आती है कठिनाई
पत्र में कहा गया है कि RINPAS में कई वर्षों से प्रभारी निदेशक के माध्यम से संस्थान का संचालन किया जा रहा है. मरांडी के मुताबिक, इससे संस्थान के सुचारु और व्यवस्थित संचालन में कई तरह की दिक्कतें आती हैं. उन्होंने विशेष रूप से वित्तीय मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख किया है.
NMC मानकों के अनुरूप दोबारा विज्ञापन की मांग
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि 26 अगस्त को जारी RINPAS निदेशक पद का विज्ञापन तत्काल निरस्त किया जाए. साथ ही 14 अक्टूबर 2024 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमावली को रद्द कर NMC द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नई प्रक्रिया शुरू की जाए. उन्होंने मांग की है कि निदेशक पद पर चिकित्सा संवर्ग से योग्य, सक्षम, ईमानदार और प्रशासनिक रूप से दक्ष अधिकारी की नियुक्ति की जाए, ताकि RINPAS की संस्थागत गरिमा बनी रहे और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें.
ये भी पढ़ें-
रिनपास का शताब्दी दिवस कार्यक्रमः सीएम ने कहा- इलाज के आधुनिक संसाधनों से होगा लैस
भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, संथाल परगना में डिटेंशन सेंटर स्थापना की मांग
ब्रिटिश हुकूमत की नस्लवादी सोच और दोयम दर्जे के व्यवहार का गवाह रहा है RINPAS, 100 साल से जारी है मिशन सेवा