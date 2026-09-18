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नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, अब तक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने पर उठाए सवाल

बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति करने की मांग की है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा

Babulal Marandi wrote letter to CM
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2026 at 7:48 PM IST

5 Min Read
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रांचीः काफी जद्दोजहद के बाद राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति विगत 1 जुलाई को सरकार ने की थी, लेकिन ढाई महीने बीतने के बाद भी मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है. इस कारण आयोग में कामकाज अब तक शुरू नहीं हो पाया है. ऐसे में सरकार की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर विषय बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है.

बाबूलाल ने क्या लिखा है पत्र में

मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने उल्लेख किया है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में आपकी अध्यक्षता में हुई बैठक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जिसमें आपके साथ मैं और मंत्री हफीजुल हसन उपस्थित थे. उस बैठक में मैंने मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में स्पष्ट रूप से पूछा था. आपने आश्वस्त किया था कि यह नियुक्ति बहुत जल्द कर दी जाएगी, लेकिन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद भी अब तक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है और आयोग में सुनवाई का कामकाज प्रारंभ नहीं हो पाया है.

ऐसे में नियुक्तियों का लाभ उन नागरिकों को कैसे मिलेगा, जो अपनी अपीलों और शिकायतों पर सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं ? मुख्यमंत्री जी, आपके आश्वासन पर विश्वास कर के ही मैंने नियुक्ति संबंधी अनुशंसा पर अपनी सहमति दी थी और हस्ताक्षर किए थे. यदि मुझे पहले यह पता होता कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति इस प्रकार लंबित रखी जाएगी और आयोग का कामकाज शुरू नहीं होगा, तो मैं उस समय हस्ताक्षर नहीं करता. अब आप ही बताइए, क्या मुख्यमंत्री की बात पर भी भरोसा नहीं किया जाए ? आपके आश्वासन पर विश्वास करने वाला मेरे जैसा जनप्रतिनिधि जनता को क्या जवाब दे ?

इस विषय में उच्च न्यायालय में चली जनहित याचिका भी सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी किए जाने के आश्वासन के आधार पर निष्पादित हुई थी. उस आश्वासन के बाद सरकार का दायित्व था कि आयोग को पूरी तरह कार्यशील बनाया जाता. यदि अब किसी नागरिक को दोबारा न्यायालय जाना पड़े और फिर लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़े, तो इस अतिरिक्त विलंब के लिए जिम्मेवार कौन होगा ?

जिस काम को सरकार स्वयं समय पर कर सकती है, उसके लिए जनता को बार-बार अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़े ? सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी कामकाज के बारे में सवाल पूछने और जवाब प्राप्त करने का अधिकार देता है. आयोग में सुनवाई नहीं होने से यह अधिकार व्यवहार में निष्प्रभावी हो रहा है. समय पर सूचना नहीं मिलने से कई मामलों में उसे प्राप्त करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है. इस स्थिति को अनिश्चितकाल तक बनाए रखना जनता के साथ अन्याय है.

अतः आपसे आग्रह है कि मुख्य सूचना आयुक्त के चयन हेतु संबंधित समिति की बैठक अविलंब बुलाएं, नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कराएं और राज्य सूचना आयोग में अपीलों व शिकायतों की नियमित सुनवाई प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें. साथ ही इन कार्यों की स्पष्ट समय सीमा से मुझे अवगत कराएं.

Babulal Marandi wrote letter to CM
झारखंड राज्य सूचना आयोग का कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)

1 जुलाई को नवनियुक्त सूचना आयुक्तों ने लिया था पदभार

विगत 1 जुलाई को लोकभवन में शपथ ग्रहण के बाद नवनियुक्त चार सूचना आयुक्त अनुज सिन्हा, शिवपूजन पाठक, तनुज खत्री और अमूल नीरज खलखो ने राज्य सूचना आयोग कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया था. उम्मीद की जा रही थी कि या तो सरकार द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी या किसी सूचना आयुक्त में से ही उन्हें प्रभारी मुख्य सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी देकर आयोग का कामकाज चलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका.

जाहिर तौर पर सूचना आयोग में अब तक सुनवाई नहीं शुरू हुई है. आयोग में सूचना आयुक्त के नहीं रहने से पूर्व में चल रहे अपील आवेदन 7657 हैं और शिकायत आवेदन 71 हैं, जो पूर्व से लंबित हैं. इसके अलावा नए आवेदनों की संख्या 15304 हैं.गौरतलब है कि आयोग में 8 मई 2020 तक सुनवाई हुई थी. उसके बाद से सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने की वजह से अपील व शिकायत आवेदनों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है. जिस वजह से करीब 23000 अपील मामले और 400 शिकायत आवेदन लंबित हैं.

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