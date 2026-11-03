मरांग बुरु में बकरे की बलि विवाद पर CM हेमंत को बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी, 5 आदिवासियों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप
बलि विवाद पर बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 3, 2026 at 1:44 PM IST
रांची: गिरिडीह में मरांग बुरु स्थित दिशोम मांझीथान में बकरे (पाठा) की बलि को लेकर दर्ज प्राथमिकी का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है. झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पुलिस और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के जुलाई 2024 के पूजा कार्यक्रम से जुड़े मामले में 5 निर्दोष स्थानीय आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है. बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर ग्रामीणों को पुलिसिया प्रताड़ना से राहत दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
5 आदिवासियों को परेशान करने का आरोप
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया है कि पीरटांड़ प्रखंड के 55 आदिवासी ग्रामीणों साहेबराम मुर्मू, फागु मरांडी, बुधन हेम्ब्रम, अर्जुन हेम्ब्रम और सिकन्दर हेम्ब्रम की ओर से उन्हें एक संयुक्त अभ्यावेदन मिला है. इसमें आरोप लगाया गया है कि मधुबन थाना कांड संख्या 13/24 के आधार पर इन ग्रामीणों को लगातार परेशान किया जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि इनमें से दो लोग कथित घटना के समय मौके पर मौजूद भी नहीं थे.
आज नेता प्रतिपक्ष श्री @yourBabulal जी ने मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM को पत्र लिखकर पारसनाथ के मरांग बुरू मांझीथान पूजा (19 जुलाई 2024) से जुड़े मधुबन थाना कांड संख्या 13/24 में पांच निर्दोष आदिवासियों को प्रताड़ित किए जाने का मामला उठाया। उन्होंने निर्दोष आदिवासियों को तत्काल राहत देने, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, पूजा के दौरान 8 बकरों के गायब होने के आरोपों पर कार्रवाई करने तथा आदिवासियों की पारंपरिक पूजा पद्धति एवं सम्मेद शिखरजी के नियमों पर सरकार का स्पष्ट रुख तय करने की मांग की।— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) November 3, 2026
मुख्यमंत्री के पूजा कार्यक्रम से जुड़ा है पूरा विवाद
पत्र के मुताबिक, 19 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ मरांग बुरु स्थित दिशोम मांझीथान पहुंचे थे. यह कार्यक्रम 2024 के गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जीत और मुख्यमंत्री की जेल से रिहाई की मन्नत पूरी होने के बाद आयोजित किया गया था.
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद था. आदिवासी परंपरा के मुताबिक, पूजा-अर्चना की गई थी, जिसमें 9 बकरे चढ़ाए गए थे. इनमें से एक बकरे की बलि नायके बाबा ने दी थी. बाबूलाल मरांडी ने उस दिन की पूजा अर्चना से जुड़ी दो तस्वीर भी जारी की है. हालांकि प्राथमिकी के मुताबिक, पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री समेत सभी लोग मुख्य कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान कर गए थे. कार्यक्रम संपन्न होने और मुख्यमंत्री के लौट जाने के बाद वहां तैनात मजिस्ट्रेट को पता चला कि दिशोम मांझीथान में बकरे की बलि से जुड़ा फोटो वायरल हो रहा है.
8 बकरे गायब होने का भी लगाया आरोप
बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में ग्रामीणों के हवाले से एक और गंभीर आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पूजा की तैयारियों में शामिल प्रखंड विकास पदाधिकारी और उनके सहयोगियों पर शेष आठ बकरे पूजा स्थल से गायब करने का आरोप लगाया गया है. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराने की जरूरत बताई है.
प्राथमिकी दर्ज होने पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, पूजा के दौरान बकरे की बलि से जुड़ी तस्वीरें वायरल होने के बाद 24 जुलाई 2024 को मधुबन थाने में कांड संख्या 13/24 दर्ज की गई थी. यह प्राथमिकी तत्कालीन प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दिनेश्वर महतो के आवेदन पर दर्ज हुई थी. इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 299, 298, 223 और 3(5) लगाई गई थीं. प्राथमिकी में सम्मेद शिखरजी क्षेत्र में मांस-मदिरा निषेध से संबंधित केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन नं. 11-584/2014-WL का हवाला दिया गया था. मरांडी ने सवाल उठाया है कि जब पूजा कार्यक्रम मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ था, तो इसके लिए स्थानीय आदिवासियों को आरोपी बनाने का आधार क्या है?
बाबूलाल मरांडी ने सीएम से की तीन मांग
1. पांचों ग्रामीणों को तत्काल राहत दी जाए. मरांग बुरु सांवता सुसार बैसी के साहेबराम मुर्मू, फागु मरांडी, बुधन हेम्ब्रम, अर्जुन हेम्ब्रम और सिकन्दर हेम्ब्रम के खिलाफ कथित पुलिसिया प्रताड़ना पर रोक लगाई जाए. मामले की निष्पक्ष जांच कर उन्हें दोषमुक्त करने की दिशा में कार्रवाई हो.
2. प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच हो. 19 जुलाई 2024 को पूजा के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और पूजा स्थल से आठ बकरे गायब होने के आरोपों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो.
3. पारंपरिक पूजा को लेकर नीति साफ हो. मरांग बुरु क्षेत्र में संथाल आदिवासी समाज की पारंपरिक पूजा पद्धति और जैन धर्म के पवित्र तीर्थ सम्मेद शिखरजी से जुड़े नियमों को लेकर सरकार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें. इससे दोनों समुदायों के बीच धार्मिक और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में मदद मिलेगी.
बाबूलाल मरांडी ने पत्र में कहा है कि मरांग बुरु क्षेत्र में आदिवासी समाज की धार्मिक परंपराओं और सम्मेद शिखरजी की पवित्रता से जुड़े विषय पर सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे प्रकरण की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस और जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश देने की अपील की है. उन्होंने पत्र के साथ मरांग बुरु सांवता सुसार बैसी, जिला समिति गिरिडीह की पत्र संख्या 49/2026-27 और मधुबन थाना में दर्ज कांड संख्या 13/24 की कॉपी भी अटैच की है.
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