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मरांग बुरु में बकरे की बलि विवाद पर CM हेमंत को बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी, 5 आदिवासियों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप

CM हेमंत सोरेन- बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )

रांची: गिरिडीह में मरांग बुरु स्थित दिशोम मांझीथान में बकरे (पाठा) की बलि को लेकर दर्ज प्राथमिकी का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है. झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पुलिस और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के जुलाई 2024 के पूजा कार्यक्रम से जुड़े मामले में 5 निर्दोष स्थानीय आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है. बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर ग्रामीणों को पुलिसिया प्रताड़ना से राहत दिलाने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.

5 आदिवासियों को परेशान करने का आरोप